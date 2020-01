Bart Staszewski, le photographe activiste qui montre les villages polonais se déclarant "zone sans LGBT"

Bart Staszewski est un activiste et réalisateur homosexuel polonais. En 2017, il a organisé le plus grand financement participatif pour réaliser un documentaire en qui s’intitulait "Article 18". C’est l’un des documentaires les plus importants de la lutte pour l’égalité des droits des LGBT en Pologne. Il est aussi l’un des organisateurs de la marché des fiertés à Lublin (ville située à l’est du pays et très homophobe), pour son engagement, il a reçu le prix européen Tolerantia.

Avec ses avocats, il a réussi à arrêter de distribuer des autocollants homophobes de Gazeta Polska qui avait créé le scandale.

