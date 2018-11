Barricades incendiées, jets de pavés, canons à eau: les gilets jaunes à Paris en images

A Paris, les manifestants ont rapidement été rejoint par des groupes extrémistes voulant en découdre avec la police. Barricades incendiées, tentative de forcer les barrages policiers, jets de pavés, bouteilles en verre et mobilier urbain vers les agents de police : le rassemblement a rapidement pris une tournure très violente. Sur les Champs-Élysées, les forces de l'ordre ont répondu à ces scènes d'émeute par des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Le mouvement des gilets jaunes, nés virtuellement sur les réseaux sociaux suite au ras-le-bol d'une partie de la population envers un système sociétal de plus en plus inégalitaire, a pris pied dans la réalité depuis le 16 novembre en Belgique francophone, et le 17 novembre dans toute la France. Manifestations, blocages de sites pétroliers, barrages routiers, blocage de centres commerciaux : depuis une semaine maintenant, la mobilisation des gilets jaune continue.