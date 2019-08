Barricade incendiée, lacrymogène et cocktails Molotov: Hong Kong plonge dans le chaos

Cocktails Molotov, barricade incendiée et lacrymogènes...Le coeur de Hong Kong a encore plongé samedi dans le chaos avec de violents affrontements entre policiers et manifestants qui ont bravé un déluge et les interdictions pour envahir à nouveau les rues de l'ex-colonie britannique.

Des contestataires radicaux ont enfoncé samedi les barrières autour du complexe abritant le Parlement et le siège de l'exécutif hongkongais, selon un journaliste de l'AFP.

Des manifestants armés de boucliers ont jeté des cocktails Molotov sur la police, qui a riposté avec un canon à eau et en jetant des grenades lacrymogènes. Certains ont également incendié une énorme barricade non loin du quartier général de la police de Hong Kong dans le quartier de Wanchai (centre), selon un journaliste de l'AFP sur place.

Ils ont utilisé des panneaux de plastique et des sièges arrachés des gradins d'un terrain de sport à proximité pour construire ce barrage au milieu de la rue, avant d'y mettre le feu.

"Des manifestants radicaux ont lancé des bombes incendiaires et corrosives" contre les policiers, a dénoncé la police dans un communiqué, parlant de "menace grave" pour tout le monde autour.