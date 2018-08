Barcelone: une banderole contre le roi déployée avant l'hommage aux victimes des attentats

Une banderole contre le roi d'Espagne Felipe VI a été déployée à Barcelone par des indépendantistes sur un immeuble de la place de Catalogne, où doit être commémoré vendredi en présence du souverain le premier anniversaire des attentats de Catalogne.

"Le roi d'Espagne n'est pas le bienvenu dans les pays catalans", est-il écrit en anglais sur cette banderole (The Spanish king is not welcome in the Catalan countries) à côté d'un portrait du roi la tête en bas.

Le souverain doit assister vendredi, aux côtés notamment du chef du gouvernement Pedro Sanchez, à la cérémonie d'hommage aux victimes prévue à 10h30 place de Catalogne, en haut des Ramblas. C'est sur cette avenue emblématique de Barcelone qu'un djihadiste avait tué 14 personnes au volant d'une camionnette.

Sur son compte Twitter, l'ANC, une des principales associations indépendantistes catalanes, a exprimé "tout son soutien aux activistes qui ont déployé la banderole et passé toute la nuit à défendre la liberté d'expression".

Les proches des victimes des attentats de Barcelone et Cambrils, qui avaient fait au total 16 morts et plus de cent blessés les 17 et 18 août 2017, avaient réclamé une "trêve" dans le conflit politique autour de la Catalogne en ce jour d'hommage aux victimes.

Felipe VI, qui avait tenu un discours de fermeté à l'encontre des indépendantistes catalans lors de la crise en Catalogne de l'automne dernier, avait été hué l'an dernier lors de la manifestation contre le terrorisme qui avait suivi les attentats.

Vendredi, des associations indépendantistes ont organisé des hommages parallèles aux victimes, pour ne pas se retrouver aux côtés du Roi.