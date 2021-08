Barack Obama fête ses 60 ans : un ex-président à la vie (toujours aussi) bien remplie depuis bientôt cinq ans

Deux mandats présidentiels et soixante étés au compteur pour Barack Obama. L’ancien président de la première puissance mondiale, qui est né le 4 août 1961, devrait fêter dignement l’événement ce week-end sur une île du Massachussetts. Des agapes en plein air rassemblant quelque 500 personnes sont prévues sur Martha’s Vineyard, où le couple Obama possède une propriété. Achetée en 2019, le coût de celle-ci a été estimé à 11,75 millions de dollars par les médias locaux. A lire aussi : L’organisation de la fête d’anniversaire de Barack Obama suscite des critiques

Un communiqué de la Maison-Blanche, a, selon le Guardian, indique que :"la liste des invités comprend un grand nombre de membres de la famille et d’amis pour marquer l’occasion. L’événement privé sera payé avec les fonds personnels de la famille". Une fête, suscitant une polémique liée au coronavirus, et qui pourrait bien voir défiler quelques personnalités que le couple a l’habitude de côtoyer, comme Oprah Winfrey ou George Clooney.

Barack Obama en 2008, 2012 et 2017 © AFP/BELGA On se souvient du changement physique observé sur le visage du président des Etats-Unis entre le début de son premier mandat et la fin de son second. Huit ans ou l’évolution naturelle, mais surtout l’exercice du pouvoir avaient marqué les traits et la couleur de cheveux de Barack Obama. Deux mandats intenses pour le démocrate et Prix Nobel de la paix 2009.

20 janvier 2017 © AFP 20 janvier 2017. La main passe. Des Démocrates aux Républicains. De l’avocat de Chicago au businessman new-yorkais. L’ère-Trump s’ouvre. L’Amérique est profondément divisée.

Quelle vie pour l'ex-président depuis sa "retraite"?

Ce n’est pas peu dire que le démocrate aux deux mandats n’est pas plus heureux que cela de voir le bureau ovale investi par un homme qui veut détricoter absolument tout ce qu’il a initié en huit ans. La haine du milliardaire envers le clan démocrate est tenace. Mais Barack Obama ne mettra pas de l’huile sur le feu. Pas tout de suite. Il va d’abord se mettre en retrait. Un grand besoin d'air. Et de partir sous d'autres cieux...

Le repos du guerrier

Ce seront d’abord quelques bons mois de vacances. Obama va alors s’accorder une vraie pause. Globetrotteur seul ou en famille, il savourera sa retraite en compagnie aussi de personnalités. On le verra ainsi en Polynésie avec Bruce Springsteen, dans les Antilles avec Richard Branson, ou sur les bords du lac de Côme avec George Clooney… C'est que le natif d'Honolulu a du temps à rattraper, notamment auprès de ses deux filles, Malia et Saha. "Les filles et Michelle ont fait beaucoup de sacrifices à cause de mon idée farfelue d'être candidat à la présidence", disait-il en 2013 sur la chaîne ABC.

Barack fait de l’immobilier

Observateur avisé

Petit à petit, l’ancien chef d’Etat va à nouveau réapparaître… On dit qu’il rencontre divers chefs d’Etat en privé. On le voit dans diverses capitales mondiales. Des conférences (voir ci-dessous), des engagements pour le climat… Barack Obama fait de nouveau peu à peu parler de lui. Comme notamment lors d’un hommage de Nelson Mandela, pour les cent ans de la naissance de son homologue Prix Nobel de la paix, en été 2018.

Il lance aussi des projets pour la jeunesse, comme au Kenya, où il retrouvera avec joie le pays où il a des origines. "C’est une joie d’être de retour avec des gens qui sont de ma famille et tant de gens qui prétendent être de ma famille" déclarera-t-il avec son sens de l’humour notoire.

Le conférencier

Obama restera cependant fort en retrait de la vie politique américaine. Trop, selon un grand nombre de démocrates, déboussolés par cette présidence Trump et son lot presque quotidien de frasques, de polémiques et de déclarations tonitruantes. Il ne peut plus briguer un autre mandat et semble ne plus s’investir dans le parti, à la différence d’un Bill Clinton qui poursuivit sa route dans les méandres démocrates après son départ en 2000. Mais Obama va enchaîner les conférences. Grassement payées (on parle de sommes pouvant atteindre les 400.000 dollars par "prestation"), l’homme de Chicago va à nouveau parcourir la planète. A l’instar d’un Nicolas Sarkozy ou d’un Tony Blair, il engrangera les billets verts.

Présentation du projet lors d'une apparition à Chicago, le 03 mai 2017 © AFP Ce magot, ainsi que celui collecté lors de "tournées des milliardaires" qu’il a multipliées, va servir notamment à alimenter la fondation qui porte son nom. Et à réaliser un de ses rêves. Celui-ci se nomme l’Obama Presidential Center. Un campus qui devrait entrer en fonction sous peu, sis dans le sud de Chicago, non loin du quartier où a grandi son épouse. Une tour au design futuriste, où devraient notamment être formées les leaders du futur. Des politiques que l’ancien président voudrait progressistes et prêtes à contrer les populismes qui montent un peu partout sur la planète. Pour réaliser cet objectif, il lui faudrait en poche de 500 millions à un milliard de dollars.

Le lieu n’a rien d’anodin. Chicago, c’est leur ville, à Michelle et à lui." C’est là où j’ai trouvé une forme d’idéalisme, c’est là où j’ai rencontré ma femme, là où mes enfants sont nés", avait-il expliqué en 2008.

Le producteur

Retour par petites touches…

Sur la scène politique américaine, la discrétion restera un temps de mise. A propos de son successeur, il ne se prononcera qu’à quelques reprises. En 2017, les deux hommes, alors au top de leur popularité, se détestent viscéralement.

Archive du journal télévisé du 13 octobre 2017

Tandis que Donald Trump prend un malin plaisir à continuer de dénigrer son prédécesseur dès qu’il le peut, Barack Obama va peu à peu sortir de sa réserve. Sans jamais le citer nommément, dans des discours de soutien à des candidats démocrates, ou lors de l’éloge funèbre de John McCain, il égratigne le pouvoir en place. " On est au XXIe siècle, pas au XIXe…", dira-t-il dans le New Jersey ou encore "Si pour remporter une campagne, on doit diviser la population, alors on ne sera pas capable de la gouverner ", lors d’un meeting de soutien en Virginie, en octobre 2017.

S.O.S Barack

On sent que ça démange de plus en plus l'ancien président... Son combat pour contrer les populismes au niveau mondial va aller de pair avec quelques prises de position. Comme lorsqu’il soutiendra Emmanuel Macron qui était face à Marine Le Pen lors du second tour de l’élection présidentielle française de 2017. "La réussite de la France importe au monde entier " dira-t-il.

Sur le plan intérieur, les déclarations vont tout de même peu à peu, se succéder. L’ancien président a beaucoup de mal avec la politique du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Et son avis, il le sait, compte toujours énormément.

Archive JT du 8 septembre 2018

Bientôt vient le temps de penser à la campagne 2020. Le parti démocrate semble un peu désappointé quant à son champion, entre une jeune garde progressiste (à l’allant indéniable mais à l’expérience encore fragile), un Bernie Sanders plus que clivant, une Elizabeth Warren et un Joe Biden, âgés, ténors politiques aguerris mais ne semblant pas apporter de véritable vent de fraîcheur. C’est que la montagne à gravir ne peut qu’effaroucher : contrer le verbe ravageur et le populisme railleur d’un Donald Trump qui semblait partir déjà victorieux. Qui pour aller affronter le milliardaire ? On parle aussi d’une candidature de Michelle Obama, très populaire. Elle n’aura pas lieu. Dans la course à l’investiture démocrate, beaucoup vont chercher à s’allier le soutien du dernier président démocrate. Mais ce dernier ne se rangera aux côtés de personne. On dit qu’il prodigue néanmoins des conseils à certains, mais en privé. Après que Joe Biden, son ancien vice-président – qui déclarera ne pas avoir sollicité le soutien de Barack Obama- sera auréolé de l’investiture du parti de l’âne, les choses vont changer. Et Obama va s’engager.

Campagne 2020 : Obama sort les griffes

L'ancien président américain le 3 novembre 2020 © AFP Il va tirer à boulets rouges, comme lors de la Convention démocrate, en août 2020. Depuis quelques mois, la crise du Covid-19 fait des ravages dans une Amérique torturée. Et de parle de la présidence Trump comme d'un véritable "échec": "Les conséquences de cet échec sont graves : 170.000 Américains morts, des millions d’emplois perdus, nos pires instincts libérés". Obama veut donner l'impulsion. Et mener les bonnes volontés aux urnes. Il martèle : "Ne les laissez pas emporter votre démocratie!" L'ancien président attaquera Trump jusqu'au jour fatidique. "Tweeter en regardant la télévision ne résout pas les problèmes" ,"Ce n'est pas la télé-réalité, c'est la réalité!"

© AFP Barack Obama a également toujours brillé sur les réseaux sociaux. De plus il reste pour beaucoup un gage de sagesse et de vérité. Il sait parler aux jeunes. Avec élégance et décontraction. Et une énergie à toute épreuve. Sur tous les supports et tous les médias, il ne ménagera pas ses efforts.

Ne les laissez pas emporter votre démocratie ! Donald Trump ne resera pas en reste et continuera de charger Obama au bazooka. Mais l’effet de surprise de cette parole trumpienne revancharde et tout en excès est éventé depuis quatre ans. Et Trump est, depuis, aux affaires. Le "ticket" Biden-Harris, secondé avec fougue par Obama, va faire des étincelles. Et emporter la partie d’une campagne électorale d’une violence verbale extrême. Barack Obama est sorti de sa réserve, et a été très loin. La chose est notable, et rare dans le chef d’un ancien président.

Joe Biden et Kamala Harris sont à présent désignés à la manœuvre. Mais la chose n’est pas encore gravée dans le marbre pour Trump et ses partisans. Et le 6 janvier 2021 advient un coup de tonnerre dans la démocratie américaine : l’assaut des partisans du président perdant sur le Capitole. A l’instar d’un grand nombre de personnalités américaines ou d’autres coins de la planète, la condamnation est radicale : "L’histoire se souviendra des violences aujourd’hui au Capitole, encouragées par un président qui a menti sans relâche sur l’issue d’une élection, comme un moment de déshonneur et de honte pour notre pays". Un moment de déshonneur et de honte pour notre pays Le 20 janvier 2021, Joe Biden prend ses fonctions de 46e président des Etats-Unis. Il échangera un salut poing contre poing avec Barack Obama, crise du Covid oblige. Ce qui n’empêchera pas une franche accolade. Le nouveau président élu, très proche de Barack Obama, se posera en rassembleur, et marchera dans les traces de son prédécesseur. L’administration est à nouveau dans les mains démocrates. On imagine le soulagement de Barack Obama.

L’écrivain

Un grand moment de "la vie d’après" de Barack Obama résidera aussi en la sortie en librairies du premier tome de ses mémoires. Le livre "Une terre promise", sorti en novembre 2020 (le mois de l’élection présidentielle) a mis du temps à être écrit. Alors que son épouse Michelle avait créé un véritable succès d’édition avec "Becoming" ("Devenir"), deux ans auparavant -et ses plus de 10 millions d'exemplaires vendus-, la barre était mise haute pour l’ancien président. Et ce dernier a pris son temps. A lire aussi : Michelle et Barack Obama : un couple à qui tout semble réussir

