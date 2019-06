Bangladesh: le procès pour le meurtre de la jeune femme brûlée vive a débuté

Les faits se sont produits au début du mois d’avril. Nusrat Jahan Rafi avait été tuée pour avoir accusé le principal de son école de harcèlement sexuel. Ses assaillants l’ont emmenée sur le toit de l’école et lui ont demandé de retirer sa plainte. Mais la jeune femme a refusé et a alors été ligotée puis brûlée vive. Elle a succombé à ses blessures cinq jours plus tard, le 10 avril.

La première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina s’était engagée à ce que toutes les personnes impliquées dans le meurtre soient poursuivies. Au total 16 personnes sont inculpées, dont deux jeunes femmes camarades de Nusrat Jahan Rafi. Tous encourent la peine de mort, et tous ont plaidé non-coupable.

Huit accusés ont par ailleurs affirmé au tribunal avoir été forcés par les enquêteurs à signer des aveux de leur participation au crime.

3% des cas de viol entraînent des condamnations

Le grand frère de Nusrat Jahan Rafi a lui été le premier à s’exprimer à la barre. Au total ils seront 92. Il a déclaré que la mort de sa sœur aurait pu être évitée si la police avait donné suite à son dépôt de plainte un mois avant son meurtre.

Ce procès revêt un caractère hautement symbolique au Bangladesh, où les cas de viol et de harcèlement sexuel sont en augmentation. D’après un groupe local de défense des droits des femmes, seules 3% des affaires de viol entraînent des condamnations.