Bangladesh : des milliers de Rohingyas dénoncent leurs conditions de vie sur une île battue par les cyclones

Bangladesh: incendie dans un camp de Rohingyas, au moins 6 morts et plus de 50.000 déplacés -... Au moins six Rohingyas sont morts dans un incendie qui s'est déclaré dans un immense camp de réfugiés dans le sud-est du Bangladesh, forçant au moins 50.000 personnes à fuir, selon des responsables et des travailleurs humanitaires.