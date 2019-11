Baltasar Garzón: "Assange n'a commis aucun délit"

"M. Assange n’a commis aucun délit. Lui, et Wikileaks, ont reçu des informations qu’ils ont décidé de publier. Mais il ne l’a pas fait sur un coup de tête : il a été épaulé par de grands quotidiens, le New York Times, The Guardian, El Pais, Le Monde. L’objectif de cette procédure judiciaire est de le faire taire, et de faire taire Wikileaks. Alors que les faits qu’ils ont dénoncé et qui se trouvent dans les documents publiés, tels que les assassinats, les actes de corruption ou les violations des droits de l’homme, ces faits ne sont pas du tout poursuivis."

Persécution politique

Après avoir passé des années réfugié à l’ambassade d’Equateur, il y a finalement été arrêté. Il a été condamné à 50 semaines de prison par les Britanniques pour non-respect des conditions de bracelet électronique. Il est donc détenu dans une prison de haute sécurité à Londres. L’ONU parle de torture psychologique, et le père de Julian Assange craint qu’il ne meure en prison. Pour Baltasar Garzón, il y a clairement de l’acharnement contre Assange : "C’est de la persécution politique. Nous sommes sûrs que le procès aux Etats-Unis, s’il doit avoir lieu, ne sera juste en aucune façon. On voit que la procédure contre lui est contaminée par les services secrets américains."

Baltasar Garzón juge que la décision d’extrader Assange aux Etats-Unis pourrait être politique : "La justice suédoise dit qu’il n’y avait pas de motif et toute l’accusation s’est dégonflée. En revanche j’espère que l’équipe d’avocats qui entoure Julian Assange pourra utiliser cette décision dans sa défense contre le procès d’extradition vers les Etats-Unis."

"Ce dossier est pollué depuis le début. On sait que dans l’ambassade d’Equateur, où Assange s’est réfugié pendant 7 ans, il y avait des micros et des caméras, et que tous les visiteurs d’Assange, avocats ou journalistes, tous étaient espionnés, et ces enregistrements ont été livrés aux services de renseignement américain. C’est une authentique aberration… Une de plus !", estime Baltasar Garzón.