Balkans: Serbie et Kosovo pensent à rétablir des vols aériens directs

La Serbie et le Kosovo ont fait un premier pas pour rétablir des vols directs entre leurs deux capitales sous l'impulsion de Washington, signe rarissime de bonne volonté plus de 20 ans après la guerre, ont annoncé des responsables lundi.

Cette liaison entre Belgrade et Pristina, interrompue depuis le conflit entre la Serbie et son ancienne province, serait assurée par Eurowings, filiale à bas coût de la compagnie allemande Lufthansa. Le patron d'Eurowings Michael Knitter a précisé à l'AFP qu'un protocole d'accord avait été signé à Berlin suite à "d'intenses négociations" sous l'égide de l'ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne Richard Grenell, également envoyé spécial de Washington pour la Serbie et le Kosovo.

Sur Twitter, Richard Grenell a salué une "victoire historique" du président Donald Trump avec cet "accord pour créer le premier vol direct entre Pristina et Belgrade en 21 ans" D'après Eurowings, la date de lancement de la liaison n'a pas été fixée.

Cette annonce constitue un acte de coopération rare entre la Serbie et le Kosovo qui entretiennent des relations tendues. Belgrade n'a jamais reconnu l'indépendance de son ancienne province proclamée en 2008. Le président kosovar Hashim Thaci a salué sur Twitter "un pas important pour les mouvements des citoyens et le processus de normalisation". Marko Djuric, haut responsable du gouvernement serbe chargé du Kosovo, a cependant mis en garde contre un excès d'enthousiasme.

"Cette liaison pourra effectivement être établie lorsque les taxes seront levées", a-t-il déclaré à la télévision publique, en référence à la taxation de 100% imposée par le Kosovo depuis fin 2018 aux produits importés de Serbie. La guerre avait pris fin en 1999, au terme de onze semaines de bombardements menés par l'Otan, campagne qui avait contraint l'homme fort de Belgrade Slobodan Milosevic à retirer ses troupes du Kosovo.

Ce retrait avait mis un terme au dernier des conflits ayant conduit à l'explosion de l'ex-Yougoslavie. Il a fait plus de 13.000 morts, dont environ 11.000 Kosovars albanais et 2.000 Serbes.

Les Etats-Unis et la plupart des membres de l'Union européenne reconnaissent l'indépendance du Kosovo, à la différence de Belgrade et de ses alliés russe et chinois.