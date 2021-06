Balkans : deux ex-chefs serbes jugés le 30 juin

La justice internationale rendra le 30 juin son jugement contre deux anciens chefs de la sécurité intérieure serbe, rejugés à La Haye pour leur rôle présumé dans les "escadrons de la mort" en Bosnie et en Croatie dans les années 1990.

Jovica Stanisic, 70 ans, et Franko Simatovic, 71 ans, sont rejugés pour quatre crimes contre l’humanité et un crime de guerre, après avoir été acquittés pour ces mêmes chefs d’accusation en 2013 par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), basé à La Haye.

Dans un revirement rare, la chambre d’appel de la juridiction avait en 2015 annulé le jugement et ordonné la tenue d’un nouveau procès, avançant que les juges s’étaient trompés sur divers points de droit.

Le jugement dans le nouveau procès sera rendu le 30 juin par le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), qui a pris le relais du TPIY, fermé en 2017.

Les deux Serbes, en liberté provisoire, doivent "regagner le centre de détention des Nations unies à La Haye avant le jeudi 24 juin 2021", a déclaré jeudi le MTPI dans un communiqué.

Jovica Stanisic, ancien chef de la sécurité intérieure de la Serbie et figure-clé du régime de Slobodan Milosevic, et son adjoint Franko Simatovic sont accusés d’avoir organisé, financé et ravitaillé des groupes paramilitaires.