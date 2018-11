Balancetontaudis: le quotidien La Marseillaise lance une action citoyenne

Au total, ce sont 8 corps sans vie qui ont été retirés des décombres des immeubles effondrés lundi dans le quartier de Noailles à Marseille. Alors que la population participe à une marche blanche dans la ville phocéenne, le quotidien ‘La Marseillaise’ a décidé de lancer une campagne citoyenne pour inviter les habitants à dénoncer les logements insalubre ou dangereux sur le net. L’organe de presse à, pour cela, créé une plateforme en ligne.

Depuis vendredi, cette enquête citoyenne a recueilli "des dizaines de signalements". Pour cela, chaque internaute n’a qu’à remplir un formulaire en précisant l’adresse, en ajoutant d’éventuelles photos et en précisant si l’immeuble en question fait l’objet d’une mesure administrative ou non. Cela, c’est la première phase.

Ensuite, le journal compte "réunir tous les acteurs du mal-logement et tous ceux qui le combattent". A savoir les locataires et les pouvoirs locaux, mais aussi des juristes, des politiques et des propriétaires. Le quotidien va ensuite organiser un débat au siège du journal.

L’article conclut : " Tel est le seul objectif de #balancetontaudis: écouter ceux qui habitent l'indignité pour, ensemble, mieux la combattre. "