Bad buzz : une chaussure Nike explose en plein match, au pied d'une star du basket américain

C'est ce qu'on appelle un bad buzz. Une basket Nike a explosé en plein match de basket, sous le regard ahuris des spectateurs. Il ne s'agit pas de n'importe quelle basket : c'est celle de Zion Williamson, l'une des futures stars de la NBA (la ligue professionnelle de basket de nord-américaine). Et ce n'était pas n'importe quel match : la rencontre entre Duke (l'équipe de Williamson) et l'université de Caroline du Nord (où a joué Michael Jordan) est un des moments phares de la saison de basketball universitaire en raison de la rivalité légendaire entre les deux écoles. Barack Obama himself assistait au match.

Quelque 30 secondes après le début du match, la chaussure de Zion Williamson a volé en éclats sur un changement d'appui, provoquant la glissade du jouer qui s'est tordu le genou, comme on le voit dans la vidéo ci-dessus, ainsi que dans les arrêts sur image ci-dessous. Il est ensuite sorti du terrain en boitant et n'est plus revenu sur le parquet.