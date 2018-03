Avocat d'Assange: "Quand les États ont des secrets, ils ne laissent jamais la personne en paix"

Près de six ans après son entrée à l’ambassade équatorienne de Londres, Julian Assange joue toujours au jeu du chat et de la souris avec les États-Unis qui demandent son extradition. Ce soir à Bozar, à Bruxelles, est projeté dans le cadre du Millenium Festival, le festival de documentaires à Bruxelles, le film " Hacking Justice ", qui a été tourné sur plusieurs années et suit le combat de Julian Assange et de son équipe juridique dirigée par Xavier Garzón, connu pour avoir emprisonné Pinochet quand il était juge.

Des conditions proches de la prison

Christophe Marchand, avocat belge en droit international, défend les intérêts de Julian Assange explique que les conditions de vie de ce dernier sont très mauvaises : "il est dans l’ambassade d’Équateur dans le centre de Londres, ce sont des bureaux, donc ça veut dire qu’il n’y a pas de jardin, il n’y a pas de terrasse, il est tout à fait confiné. Ce sont quelques petites pièces en enfilade, il n’a jamais accès à l’air ou à quoi que ce soit, comme s’il était en prison".

Malgré ses conditions, Assange continue à travailler, "c’est quelqu'un qui est une bête de travail, donc il continue ses activités au niveau de Wikileaks. On sait que depuis qu’il est arrêté, donc depuis 2012 — ça fera six ans en juin — depuis qu’il est dans cette ambassade, Wikileaks a continué à faire des révélations. Donc, il continue son travail de lanceur d’alerte".

Muselé par les États

Poursuivi pour une accusation de viol en Suède, "les charges ont été levées par le procureur suédois après quatre ans et demi, cinq ans de procédure parce qu’il n’y avait pas de charges. Les accusations étaient tout à fait non fondées, c’était donc finalement une répression qui était utilisée pour le museler. Le procès suédois avait pour objectif de le salir et a eu pour conséquence qu’il a dû, pour éviter d’être envoyé aux États-Unis, se réfugier dans l’ambassade".

Christophe Marchand ne sait pas expliquer comment un État démocratique comme la Suède a pu rentrer dans ce cheminement-là, mais il a compris que "la Suède veuille Assange pour l’extrader directement aux États-Unis et qu'il u serait poursuivi pour les infractions les plus graves, trahison, et qu’il serait mis en prison toute la vie. Il y a même des personnes qui voulaient qu’il soit tué, c’est-à-dire qu’il soit condamné à mort pour avoir révélé des secrets d’État américains".

L'avocat se désolé que "quand les États ont des secrets ou des questions qui touchent à leur essence, utilisent des moyens qui sont parfois disproportionnés, se vengent et ne laissent jamais la personne en paix".