Avions, hélicoptères et un millier de pompiers combattent un vaste incendie de forêt au Portugal

Avions et hélicoptères bombardiers d'eau ont repris leur noria dimanche pour appuyer les pompiers qui luttent contre un incendie faisant rage depuis samedi dans une région montagneuse du centre du Portugal où le feu avait tué une centaine de personnes en 2017.

Les flammes ont fait huit blessés dans la région de Castelo Branco, dont un civil dans un état grave qui a été évacué en hélicoptère vers Lisbonne, à 200 kilomètres au sud du sinistre. Trois des sept soldats du feu légèrement blessés l'ont été dans une collision entre deux voitures de pompiers.

A 09H30 (08H30 GMT), plus de 1.100 pompiers et 340 véhicules étaient engagés dans la lutte contre les flammes, selon le site de la Protection civile. Une importante partie de ce dispositif d'une ampleur rarement atteinte a été concentrée sur un grand incendie près de la commune de Vila de Rei avec quelque 760 pompiers, 230 véhicules et 11 moyens aériens mobilisés.

"Compte tenu du terrain difficile, nous n'avons pas réussi à maîtriser l'incendie de Vila de Rei mais seulement à le circonscrire à 60% malgré une accalmie du vent", a indiqué le commandant de la protection civile pour la région centre, Luis Belo Costa, lors d'une conférence de presse. Deux autres feux de forêts qui s'étaient déclarés samedi ont été circonscrits dans la nuit.

Le front de l'incendie de Vila de Rei s'étendait sur près de 25 kilomètres depuis son point d'origine.

Aucun village ne faisait l'objet d'une évacuation dimanche mais le recours à une telle mesure serait décidé "sans aucune hésitation en cas d'aggravation de la situation", a ajouté la protection civile.

Dans la nuit, plusieurs hameaux ont été évacués par précaution. L'état-major de l'armée a annoncé dimanche dans un communiqué qu'il avait installé une cuisine de campagne à Vila de Rei, capable d'alimenter jusqu'à 600 personnes.

Quelques heures plus tôt, l'armée avait annoncé l'envoi en renfort de 20 militaires et de quatre engins pour "ouvrir des voies afin de faciliter l'accès des pompiers".