Avion ukrainien abattu : l'Iran sous pression maximale

Le régime iranien reconnaît une "erreur". Et c’est sans précédent. Alors que la défense du pays était en état d’alerte "guerre" le 8 janvier dernier, ce sont bien deux missiles iraniens qui ont abattu un avion ukrainien. Comme a pu le vérifier une vidéo diffusée par le New York Times. Embarquées dans ce Boeing 737 d’Ukraine International Airlines, 176 personnes devaient décéder. La révélation de ce "mensonge" aura provoqué une vague de désobéissance civile en Iran. Comment expliquer ces nouveaux revirements face à l’indignation populaire ? Comment la situation confuse parviendrait-elle à servir les intérêts d’autres puissances mondiales ? Petit tour d’horizon.

Que penser du "profil bas" du régime iranien ?

"Un changement majeur dans le mode de gouvernement du pays". La prise de parole du président iranien ce mercredi est exceptionnelle, rare à plus d’un titre. Formellement, d’abord. Puisque la télévision d’état l’a retransmise en direct d’un conseil des ministres qui, jusqu’ici, s’est toujours tenu portes verrouillées. En mentionnant ce "changement majeur" auquel le régime devrait sacrifier, Hassan Rohani reconnaît ensuite, implicitement, que la catastrophe de l’avion ukrainien a provoqué une crise de confiance envers les autorités, crise avec laquelle elles tentent de composer depuis samedi dernier. Le "retard", pris par les autorités pour reconnaître leur responsabilité dans ce drame a fait déferler cette vague d’indignation. Rohani insiste. Il demande aux forces armées de s’expliquer. Qu’elles présentent des excuses s’il le faut. Il réaffirmait d’ailleurs que son pays devait "punir" tous les responsables du drame.

En ligne de mire : des élections. Elles auront lieu le 21 février en Iran. D’un ton déterminé, Rohani prévient : "Le peuple veut de la diversité", affirme-t-il. Il appelle les autorités chargées de la validation des candidats à ne pas disqualifier à tout-va. Il n’en reste pas moins qu’une trentaine de manifestants, antirégimes, ont été arrêtés entre samedi et lundi, même si l’attitude des forces de l’ordre serait plus pacifique. On revient de loin, les répressions de manifestations, il y a un mois à peine, coûtaient la vie à au moins 300 personnes, selon Amnesty International.