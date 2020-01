Avion ukrainien abattu en Iran: l'intégralité du communiqué de l'état-major iranien

Voici la traduction intégrale du communiqué en persan publié samedi par l'état-major des forces armées iraniennes reconnaissant que l'avion ukrainien, dans lequel 176 personnes ont trouvé la mort mercredi près de Téhéran, a été abattu par erreur. Une traduction réalisée par l'AFP

"A la nation noble et révolutionnaire de l'Iran islamique:

A la suite de l'accident déchirant de la chute d'un avion commercial Boeing d'Ukraine (International) Airlines aux premières heures du mercredi (8 janvier 202) et au milieu d'une attaque (iranienne) aux missiles contre la base de l'Amérique criminelle et (compte tenu de) la possibilité que cet accident aérien ait été causé par une action militaire, l'état-major des forces armées a immédiatement investigué en créant une commission d'enquête composée d'experts techniques et de spécialistes des opérations [militaires], indépendante de celle de l'Organisation de l'aviation civile iranienne. Les résultats de cette enquête minutieuse menée sans relâche jour et nuit sont mis à la disposition de l'honorable peuple d'Iran ci-après:

1. Suite aux menaces du président et des commandants militaires de l'Amérique criminelle de viser un grand nombre de cibles sur le territoire de la République islamique d'Iran en cas d'une riposte éventuelle (à l'élimination du général iranien Qassem Soleimani, tué le 3 janvier à Bagdad par une frappe américaine, ndt) et compte tenu de l'augmentation sans précédent du trafic aérien (ennemi) dans la région, les forces armées de la République islamique d'Iran ont été placées au plus haut niveau d'alerte pour répondre aux éventuelles menaces.

2. Dans les heures qui ont suivi les frappes de missiles (iraniennes), les vols des avions de combat des forces terroristes américaines autour du pays ont augmenté et il a été transmis aux unités de défense des informations sur des cibles aériennes se dirigeant vers des centres stratégiques du pays, et plusieurs cibles ont été vues sur certains écrans radars. Tout cela a causé une réactivité encore plus grande dans les centres de défense antiaérienne.

3. Dans cette situation de crise délicate, le vol 752 d'Ukraine (International) Airlines a décollé de l'aéroport (international) Imam Khomeiny (de Téhéran), et au moment de tourner, s'est retrouvé entièrement en position de se rapprocher d'un centre militaire sensible du Corps (des Gardiens de la Révolution islamique, l'armée idéologique iranienne, ndt) à une altitude lui donnant l'apparence d'une cible hostile. Dans ces conditions, et à la suite d'une erreur humaine et de manière non intentionnelle, l'avion a été touché et cela a malheureusement abouti au martyr de plusieurs de nos compatriotes et la perte de vies de ressortissants non-iraniens.

4. Tout en exprimant ses condoléances et son empathie pour les familles en deuil, celles de nos compatriotes et celles des victimes étrangères, et en présentant ses excuses pour cette erreur humaine, l'état-major général des forces armées assure qu'en poursuivant des réformes fondamentales dans les processus opérationnels au niveau des forces armées, il va rendre impossible la répétition de telles erreurs. De plus (l'état-major) va immédiatement présenter à l'organisation judiciaire des forces armées le coupable afin qu'une action légale soit engagée en rapport avec les fautes commises.

5. Il a également été envoyé aux responsables concernés du Corps (des Gardiens) une notification afin qu'ils se présentent le plus tôt possible à la télévision nationale pour donner des explications détaillées au peuple honorable."