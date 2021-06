Avion dérouté par la Biélorussie: "La répression en Biélorussie a empiré"

La préparation d’une liste des entreprises et individus impliqués dans le détournement du vol Ryanair Athènes-Vilnius le 23 mai dernier avance bien, et devrait être adoptée au niveau du Conseil dans les prochains jours, a indiqué mardi au Parlement européen le Haut représentant de l’UE Josep Borrell. Le chef de la diplomatie de l’UE est intervenu dans un débat sur la situation en Biélorussie et a fait le point sur les sanctions qui se préparent, entre autres liées au détournement de l’avion vers Minsk. Cet évènement avait permis aux autorités biélorusses d’arrêter le journaliste d’opposition Roman Protassevitch et sa compagne russe Sofia Sapega.

"Il n’y a pas de doute que la répression en Biélorussie est devenue encore plus sévère. Qu’il n’y ait plus de protestations de masse n’est pas dû à un retour à la normalité mais bien à une répression systématique et brutale", a aussi estimé l’Espagnol, dressant un tableau sombre de l’évolution de la situation.

Au lendemain du détournement de l’avion Ryanair, les chefs d’Etat et de gouvernement avaient donné l’impulsion pour imposer de nouvelles sanctions européennes envers le Biélorussie, y compris des sanctions économiques ciblées. Les ministres des Affaires étrangères des 27 devraient les adopter le 21 juin, le travail préparatoire est en cours, a expliqué Josep Borrell.

Entre-temps, la situation empire sur le terrain, constate-t-il. L’espace laissé à l’expression démocratique est de plus en plus limité par la loi.