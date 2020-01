Avenir de l'Europe: la Belgique pour une participation citoyenne systématique dans la prise de décision

Exercice destiné à réduire le fossé qui se creuse entre l'Europe et sa population, la Conférence doit cibler les grandes lignes directrices de la nouvelle Commission européenne "comme le Pacte vert, la Défense européenne, les nouvelles initiatives en matière de migration ou encore le rôle de l'Europe dans la numérisation", balise M. Geens (CD&V).

Une proposition du Conseil nécessaire

L'organisation de la conférence, qui devrait débuter le 9 mai prochain, doit être convenue entre les trois grandes institutions de l'UE. La Commission et le Parlement ont déjà présenté leur proposition, celle du second allant plus loin que la première dans la participation citoyenne, avec éventuellement une modification des traités à la clé. Une proposition du Conseil (États membres) est attendue avant le nécessaire "trilogue".

Outre une participation citoyenne via des réunions thématiques, les pays du Benelux ont plaidé pour accorder aussi un rôle essentiel aux parlements des États membres, selon Koen Geens. Et après les deux années que doit durer en principe la Conférence, "la participation citoyenne peut être systématiquement associée à la prise de décision", ont-ils souhaité.