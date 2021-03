Avec ou sans Netanyahou ? Cinq leçons du nouveau casse-tête israélien (infographie)

Au total, 13 partis se partagent les 120 sièges de la Knesset ; seuls deux partis ont plus de 10 sièges. C’est une conséquence du mode de scrutin proportionnel, malgré le seuil électoral fixé à 3,25%. "C’est la première fois depuis 1948 qu’autant de partis franchissent le seuil électoral. C’est le parlement le plus éclaté de l’histoire d’Israël", constate Pascal Fenaux.

Le parti religieux d’extrême droite Sionisme Religieux obtient 6 sièges. "C’est un parti qui se réfère au rabbin new yorkais Meïr Kahane, et son parti Kach, explique Pascal Fenaux. Son programme était de transformer la démocratie israélienne en un régime politique régi par la halakha, l’équivalent juif de la charia, et d’expulser tous les Arabes des territoires occupés et d’Israël vers la Jordanie. C’est un parti suprémaciste, raciste, homophobe. Personne n’aurait imaginé il y a quelques années qu’il puisse ressusciter et franchir le seuil électoral."

Cette formation fait partie du bloc pro-Netanyahou : il est a priori nécessaire à la formation d’une majorité autour du Premier ministre sortant. "Il lui a garanti qu’il le soutiendrait, moyennant certaines conditions. Netanyahou serait donc soutenu par ce parti fondamentalement antidémocratique."