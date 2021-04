Avec le départ de Raul, Cuba met fin à 60 ans de pouvoir des frères Castro

C'est le congrès du Parti Communiste Cubain (PCC), qui entérinera le départ à la retraite de Raul Castro et tournera ainsi une page historique pour le pays. Après la mort de Fidel Castro, en 2016 et la retraite de son frère Raul à près de 90 ans, ce sera au tour de Miguel Diaz-Canel, 60 ans, de prendre les rênes du pouvoir. Une succession présentée par le pouvoir comme un pas dans la continuité.

Raul ne part pas seul

La génération historique de la révolution cubaine quitte le pouvoir avec Raul Castro - © YAMIL LAGE - AFP

Le parti communiste, parti unique, n'a été fondé qu'en 1961 mais il est toujours aux commandes du pays. Avec Raul Castro, ce sont aussi d'autres grands noms de la révolution cubaine qui quittent le devant de la scène. Ceux qui ont joué un rôle dans la révolution de 1959 et le renversement du dictateur Fulgencio Batista.

Parmi eux, des figures comme le numéro deux du parti, José Ramon Machado Ventura, 90 ans, et le commandant Ramiro Valdés, 88 ans. Ce sera aussi le cas de Leopoldo Cintra Frias, "Polito", qui quittera le Bureau politique du parti. L'organe de 17 membres qui est au coeur de l'appareil d'état cubain. Il avait rejoint la révolution à l'âge de 16 ans, en 1957. Il a suivi des études militaires en Tchécoslovaquie et en Union Soviétique. Il a ensuite effectué des missions militaires en Ethiopie et en Angola avant de devenir parlementaire en 1976. Il était aussi le tout puissant ministre des Forces Armées Révolutionnaires, poste clé du régime.

Mais Raul Castro ne part pas sans prendre des décisions d'importances. Juste avant son départ, il a désigné le général Alvaro Lopez Miera, 77 ans et aussi vétéran de la révolution, comme successeur de Leopoldo Frias