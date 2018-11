Avant/après: les incendies qui ravagent la Californie vus du ciel

Depuis le jeudi 8 novembre, de violent incendies se sont emparés du nord de la Californie. Ces feu, prénommés "Camp Fire" et "Woolsey Fire", ont d'abord été ravageur et ont détruit plusieurs maisons, notamment à Butte où l'état d'urgence a été décrété. Les autorités estiment ce mercredi à 50 morts le nombre de victimes du sinistre mais des centaines d'autres habitants de la région sont encore portés disparus.

Les images de ce désastre qui saccage actuellement des kilomètres carrés de forêt mais aussi d'habitations sont légion. On y voit les flammes dévorer de grandes demeures ou s'emparer d'arbres qui semblent toucher le ciel. Mais des images satellites sont aussi disponibles sur la toile et montrent l'étendue des faits. Dans ces captures d'écran D'une vaste étendue verte et rocheuse par endroits, la région de la ville de Paradise et Malibu sont passées à une vaste étendue grise, recouverte par un nuage de fumée.

Dans des images, capturées par le satellite européen Sentinel les 5 et 10 novembre, on voit clairement l'impact des incendies sur le paysage est les impressionnants dégagements de fumée. Normal quand on sait que l'incendie a littéralement rayé de la carte la petite ville de Paradise, qui rassemble 26.000 habitants, avant de s'étendre sur Malibu.

Pour visualiser l'avant/après, faites glisser le curseur de votre souris de gauche à droite (source : captures d'écran - EO Bowser)