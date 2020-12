Aux Pays-Bas, 9 écoles sur 10 ne font plus venir Père Fouettard

Depuis de nombreuses années, le personnage traditionnel de Père Fouettard est de plus en plus décrié. Les associations se battant contre le racisme et les discriminations dénoncent en effet une forme de rejet.

De ce fait, et comme l’indique le journal hollandais "de Volkskrant", Zwarte Piet n’est plus le bienvenu dans les écoles primaires du pays qui n’acceptent plus que le grand Saint Nicolas.

Une origine floue

Si cette tradition a très vite disparu dans certains pays, en Belgique Père Fouettard continue encore d’accompagner Saint-Nicolas lors de ses sorties pour "punir" les enfants qui ne sont pas sages pendant l’année.

L’origine de cette légende est floue, mais on considère souvent qu’il est apparu en 1552, lors du siège de Metz par les troupes de Charles Quint. En cette période, les habitants de la ville assiégée tournaient en dérision l’image de l’empereur en brûlant un mannequin à son effigie. Ce dernier était surnommé le Père Fouettard.

Une forme de racisme

Mais 5 siècles après l’apparition de Zwarte Piet, le temps de sa disparition semble arrivé. C’est en tout cas ce qu’ont décidé 88% des écoles primaires aux Pays-Bas selon une enquête réalisée sur 300 d’entre elles.

C’est bien le racisme que peut représenter cette black face qui est pointée du doigt. Selon les associations, le fait d’avoir "un méchant noir" juste à côté du gentil Saint blanc qui apporte des cadeaux serait néfaste sur l’image que les enfants ont des personnes de couleur. Ils intégreraient ainsi la fausse idée que la couleur noire est liée à la méchanceté et à la punition.

Pour aller encore plus loin dans cette démarche, de nombreux enseignants de maternelles ont remplacé les livres et les autocollants, tandis que les chansons ont été adaptées pour être plus tolérantes.