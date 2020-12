Aux Etats-Unis, la crise sanitaire a fait grimper en flèche le salaire des infirmières et infirmiers

Aux Etats-Unis, le Covid-19 a eu des conséquences pour les infirmiers et les infirmières. Face à l’épidémie, ces spécialistes sont devenus une denrée rare pour les hôpitaux. La demande dépasse l’offre, d’où une augmentation des salaires. En tout cas pour le moment.

Comme le rapporte le site internet de Quartz, repéré par Korii, celles et ceux qui sont prêts à changer d’Etat pour travailler voient leur rémunération partir en flèche.

Quartz cite le cas d’une infirmière qui gagnait 800 dollars par semaine dans le Colorado en mars. Le mois suivant, elle quitte son hôpital pour un autre dans le New Jersey. Cet Etat proche de New York fait alors face à un afflux de cas de coronavirus. Le salaire de l’infirmière en question passe de 800 à 5200 dollars par semaine. Ses conditions de travail s’améliorent, elles aussi, puisqu’elle dispose enfin de matériel de protection adéquat contre le virus.

Quartz rapporte que les offres sont devenues depuis bien plus alléchantes : de l’ordre de 8000 dollars par semaine, parfois jusqu’à 10.000 dollars. Aux Etats-Unis, des "traveling nursing companies" sont spécialisées dans ce genre de service, organisant le déplacement et l’hébergement des infirmiers et infirmières en fonction de la demande à travers le pays. Une recherche sur le site spécialisé Wanderly.us ce lundi nous apprend ainsi qu’un hôpital du Massachussets est prêt à payer un peu moins de 9000 dollars par semaine pour un poste en soins intensifs.

Reste que ces fonctions sont temporaires et dépendent de la situation sanitaire. On ne parle pas ici de contrat à durée indéterminé, de poste permanent ni d’augmentation de salaire à long terme.

Prix psychologique

Et le prix psychologique à payer reste le même : une autre infirmière rapporte combien son expérience dans le Bronx fut éprouvante, tant le Covid-19 est une maladie difficile à combattre pour les patients en soins intensifs et pour le personnel qui y travaille.

Si cette situation bénéficie pour le moment aux professionnels de la santé, elle ne fait pas les affaires des régions moins attrayantes où les établissements ne peuvent pas toujours surenchérir. "La menace, c’est de voir les infirmiers se diriger vers des zones plus peuplées, quittant les zones rurales et les hôpitaux publics en mal de personnel à mesure que la pandémie s’aggrave et que certains hôpitaux ne sont plus en mesure de prendre soin des patients dans un état critique", écrit Quartz.

Tout le monde est à la recherche de ressources

"Maintenant c’est une épidémie nationale. Ce n’est plus juste un ou deux endroits comme c’était le cas au printemps. [La maladie] est partout dans le pays, ce qui signifie que tout le monde est à la recherche de ressources", commente une porte-parole de la Colorado Hospital Association.

Selon le New York Times, qui a récemment consacré un article aux conditions de travail parfois difficiles des "travel nurses", la demande n’est pas près de baisser, même avec l’arrivée des vaccins. Le quotidien cite le docteur Robert R. Redfield, virologue et directeur des Centers for Disease Control and Prevention. Il l’affirme : "La réalité, c’est que les mois de décembre, janvier et février vont être durs. En fait je pense que ce seront les périodes les plus difficile dans l’histoire de la santé publique de notre pays."