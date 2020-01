Aux Etats-Unis, l'exploitation sexuelle explose à l'approche du "Super Bowl"

Il y a un an, la 53e finale du Super Bowl avait lieu à Atlanta, en Géorgie. Les New Englands Patriots affrontaient et faisaient plier les Los Angeles Rams, au terme d’une rencontre qui restera dans les mémoires. Qu’on ne s’y trompe pas. D’avis de spécialistes, ce n’est pas pour la beauté du sport que l’édition 2019 demeurera inoubliable. Mais pour son déroulé extrêmement ennuyeux. Aussi pénible sur le terrain, paraît-il, que très mouvementé côté coulisses. Car l’évènement, l’une des plus grandes manifestations festives des Etats-Unis, a un sombre à-côté. Il sonne le réveil de multiples organisations criminelles qui comptent tirer profit des failles que l’élaboration de ce gigantesque rassemblement populaire peut inévitablement présenter.

Le Super Bowl, une "actualité criminelle"

Il aura fallu attendre 2014, et une finale dans le New Jersey, pour véritablement tirer le constat. Cette année-là, les autorités judiciaires et policières mènent une vaste opération pendant le Super Bowl. Une vingtaine de mineurs d’âge, dont la plupart des parents avaient signalé la disparition, sont secourus. Des perquisitions mettent au jour un vaste réseau de prostitution d’enfants et d’adolescents. Un responsable du FBI invente un nouveau terme, l'"actualité criminelle". Soit l’ensemble des crimes et délits perpétrés en marge d’événements populaires de grande ampleur, dans un laps de temps déterminé par la durée de l’opération. "La traite des êtres humains s’amplifie malheureusement lorsqu’arrive ce type de grand événement", déplore Anthony W. Salisbury, un agent du Département de la sécurité intérieure, "tous les endroits où les gens viennent pour s’amuser attirent les trafiquants de tous poils." Il y a six ans, plus de 45 proxénètes et complices ont été arrêtés, la plupart ont été condamnés.