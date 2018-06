Aux États-Unis, des ours affamés s'incrustent chez leurs voisins les hommes

Des ours affamés s'introduisent de plus en plus dans les territoires occupés par l'homme, aux États-Unis. Certains habitants ne sont pas à l’abris d’être surpris par des visiteurs peu communs. Des ours ont en effet tendance à s’incruster dans des habitations humaines.

Encore très récemment, un shérif a sauvé un ours qui était bloqué dans une voiture et qui cherchait de quoi se sustenter. Ces scènes qui peuvent paraître insolites cachent une triste réalité pour les ursidés. Autour du lac Tahoe, aux États-Unis, elles deviennent pourtant très fréquentes. Entre 10.000 et 15.000 ours noirs vivent autour de ce lac.

Quand ils sortent de leur hibernation, ces animaux affamés sont attirés par les aliments sucrés. C'est pourquoi, ils n’hésitent pas à s’approcher des véhicules ou des habitations.