Autriche: un hôtel accusé d’afficher des portraits d’ancêtres nazis

La ville de Gerlos, dans le Tyrol autrichien, n’abrite pas l’amicale des anciens nazis, mais c’est ce qu’a failli croire un touriste lorsqu’il est entré dans un hôtel quatre étoiles de la ville. Dans l’entrée, il a découvert le portrait de deux hommes accroché au mur, portant tous les deux l’uniforme de la Wehrmacht, l’armée allemande, dans les années 1930, décorés qui plus est de médailles nazies. Pour cet Allemand et sa femme, la blague était de très mauvais goût : il n’a pas manqué de le faire savoir sur les sites de réservation Booking.com et TripAdvisor.

"A l’entrée, ils ont placé une photo du papi nazi, écrit-il. Nous nous sommes demandé ce que les propriétaires de l’hôtel essayaient de nous dire avec cette image." Selon le touriste, connu sous le pseudonyme de Thomas K., cet incident "en dit long sur l’état actuel" du pays. Et pour cause : aux dernières élections législatives autrichiennes, le parti d’extrême droite FPÖ avait réuni 26% des suffrages, et restait à la tête du pays jusqu’à la crise de mai dernier.

Accrocher le portrait des ancêtres, une tradition

Mais l’hôtel n’a pas apprécié la référence, et a décidé de poursuivre en justice le visiteur pour diffamation. "Cette phrase postée sous un pseudonyme fantaisiste donnait l’impression à des millions de personnes que ma cliente sympathise avec le national-socialisme", a déclaré l’avocat de la gérante de l’hôtel à l’AFP. En réalité, les deux portraits étaient ceux du grand-père et de l’oncle de celle-ci, accrochés au mur comme c’est la tradition dans de nombreux établissements en Autriche.

Selon la gérante, les deux hommes ont été enrôlés contre leur gré dans l’armée allemande, avant de mourir au combat, mais n’étaient pas des adeptes de l’idéologie nazie. Le touriste a répliqué en apportant la preuve que les deux soldats avaient adhéré au NSDAP (le parti nazi) entre 1941 et 1943. Le tribunal d’Innsbruck l’a tout de même sommé de revenir sur ses propos en ligne. Aux dernières nouvelles, les deux commentaires sur Booking.com et TripAdvisor ont disparu… tout comme les deux portraits, retirés du mur de l’hôtel.