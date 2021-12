Autriche : Le ministre des Affaires intérieures Karl Nehammer (ÖVP) devient le nouveau chancelier

Sebastian Kurz : enfant prodige de la politique autrichienne - JT 13h - 15/10/2017 Journée d'élections législatives en Autriche, les bureaux de vote se sont ouverts ce dimanche matin. Des millions d'électeurs doivent désigner leur nouveau Parlement et le prochain chancelier fédéral. Le grand favori pour occuper ce poste n'a que 31 ans. Il s'appelle Sebastian Kurz, il est actuellement Ministre des Affaires étrangères et il pourrait devenir le plus jeune chef d'Etat au monde.