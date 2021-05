Autriche : l’ex chef de l’extrême droite sera jugé pour corruption (affaire de l'"Ibizagate") début juillet

Autriche : les conservateurs triomphent en solitaires - JT 13h - 30/09/2019 L'Autriche va tenter de former un nouveau Gouvernement. C'est la mission de Sebastian Kurz. Le chef des conservateurs a remporté les élections législatives; une revanche après la chute de sa précédente coalition. Cette fois, il ne pourra plus compter sur le soutien de son ancien allié d'extrême-droite, malmené par un scandale de corruption. Et aucune autre formation ne lui tend la main pour l'instant.