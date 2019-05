Autriche: implosion de la coalition gouvernementale avec l'extrême droite, démission du chancelier et législatives anticipées

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz, chef du parti conservateur, a annoncé samedi la convocation prochaine d'élections législatives anticipées et la fin de la coalition avec le parti d'extrême droite FPÖ ébranlé par un scandale de corruption.

"J'ai proposé au président de la République que de nouvelles élections soient organisées, et cela le plus tôt possible", a déclaré M. Kurz lors d'une allocution devant la presse, quelques heures après la démission du numéro deux du gouvernement et chef du FPÖ Heinz-Christian Strache mis en cause dans une tentative de collusion en lien avec la Russie.

M. Strache et M. Kurz avaient formé en décembre 2017 un gouvernement de coalition, pour un mandat de cinq ans, comprenant six ministres d'extrême droite à des postes stratégiques dont les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères.

Mais cette alliance a implosé après la diffusion vendredi par des médias allemands d'extraits vidéo montrant notamment M. Strache disposé à offrir d'importants marchés publics à un oligarque russe en échange d'investissements dans le plus puissant journal du pays, Kronen Zeitung. "Assez est assez", a déclaré le chancelier à propos de ce scandale et de l'attitude de son partenaire d'extrême droite qui "porte atteinte à la politique du changement (...) et à l'image" de l'Autriche.

Il a notamment estimé qu'il existait des présomptions "lourdes" "d'abus de pouvoir" contre l'ex vice-chancelier Heinz-Christian Strache au regard des révélations de presse. La vidéo a été tournée en caméra cachée lors d'une rencontre avec la pseudo-nièce d'un oligarque dans une villa d'Ibiza avant les législatives de 2017, un rendez-vous très arrosé organisé apparemment pour piéger le leader du FPÖ. Ce dernier a été acculé à la démission et a annoncé dans la matinée son départ du gouvernement ainsi que de la direction du parti dont il tenait les rênes depuis quatorze ans.