Autriche: des juifs craignent de figurer sur des listes pour limiter l’abattage rituel des animaux

Les méthodes visant à restreindre l’abattage rituel des animaux créent la polémique en Autriche. Gottfried Waldhäusl, membre du FPÖ (extrême droite), souhaiterait instaurer des listes d’inscriptions pour limiter considérablement les méthodes d’abattage religieuses.

Direction la Basse-Autriche, le plus étendu des États fédérés d'Autriche. Dans ce Land situé autour de Vienne, ce sont les ÖVP (chrétien-démocrate conservateur) et le SPÖ (socialiste) qui sont au pouvoir.

En 2017, Maurice Androsch (SPÖ), alors ministre de l’entité fédérée en charge de la protection des animaux, lance une proposition dont le but est d’expliquer un paragraphe de la loi sur la protection des animaux. Ce passage vise à abattre le moins d’animaux possible de manière traditionnelle, c'est-à-dire seulement en fonction des besoins spécifiques des personnes qui pratiquent. Les deux religions les plus impactées par cette mesure sont le judaïsme et l’islam.

L’actuel référent pour la protection des animaux, Gottfried Waldhäusl du FPÖ, a repris la proposition et l’a transformée en une circulaire administrative. Cette circulaire permet aux abattoirs de demander des permissions pour les abattages de rituel. Objectif : prouver que le nombre de personnes de personnes pratiquantes justifie le nombre d’animaux abattus sans étourdissement préalable.

Les réactions fusent

Selon le président du Consistoire israélite de Vienne, Gottfried Waldhäusl envisagerait de conditionner l'achat de viande casher à l'obtention d'une licence correspondante. Ce à quoi il répond dans le quotidien autrichien Die Presse : "C'est hors de question […] Ils tentent tout ce qui est légalement possible pour restreindre la shehita."

La shehita est le rite juif d'abattage par jugulation qui a pour but de séparer les parties consommables et inconsommables. Rituel qui passe mal auprès de nombreux défenseurs des animaux, même si la Loi juive prescrit d'éviter la souffrance animale.

Toujours d’après Die Presse, le chef de file des députés ÖVP, Klaus Schneeberger, a pris la parole mardi soir au Parlement de Basse-Autriche pour marteler que "personne n'inscrira dans un registre ceux qui veulent acheter de la viande casher".

Mesure inquiétante ?

Pour Jérôme Ségal, maître de conférence à la Sorbonne qui habite en Autriche, cette mesure n’est pas spécialement inquiétante. Il en pointe par contre une autre plus préoccupante à ses yeux.

"Quand je suis arrivé en Autriche il y a 14 ans, on m’a demandé mon nom, prénom et ma religion." Tous les habitants d’Autriche se voient demandés leur religion", raconte-t-il.

L’État a donc en théorie déjà la liste des personnes juives et musulmanes. "C’est à cause du concordat qui régit les liens entre l’État autrichien et l’église catholique que cette question de religion est tout à fait centrale dans la gestion de l’État."