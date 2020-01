Autriche: coalition inédite entre les conservateurs anti-immigration et les écologistes

Deux partis aux orientations politiques très éloignées ont dévoilé leur programme commun ce jeudi.

La participation des écologistes autrichiens au gouvernement est sans précédent et marque un tournant après la rupture de la précédente alliance droite-extrême droite.

Depuis les législatives anticipées du 29 septembre, trois mois se sont écoulés. Trois mois pendant lesquels Sebastian Kurz, 33 ans, et à son homologue des Verts, Werner Kogler, âgé de 58 ans, ont appris à se connaître.

Concrètement, la droite libérale et anti-immigration de l’ex-chancelier et les écologistes autrichiens, ancrés à gauche, n’ont en commun que d’avoir été les principaux vainqueurs de l’élection : l’ÖVP a renforcé son score (37,5%), sans obtenir de majorité absolue et les Verts, en quatrième position (13,9%), ont signé un retour en force au parlement.

Pourtant les deux partis sont parvenus à concilier "le meilleur des deux mondes", a assuré Sebastian Kurz à l’issue d’une ultime séance de pourparlers. "Nous sommes parvenus à un accord, une percée, et nous essaierons avec nos équipes de clarifier tous les détails. Franchement, ces négociations sur le gouvernement n’ont pas été faciles, car les deux parties reposent sur des bases très différentes. Mais, à mon avis, nous avons obtenu un excellent résultat. Nous avons réussi à ne pas nous limiter à un compromis minimaliste, mais à forger le meilleur des deux mondes."

Sans perdre de vue son cheval de bataille, l’immigration, Sebastian Kurz a également ajouté. "Il est possible de réduire le fardeau fiscal et en même temps de diriger le système fiscal vers l’écologie. Et il est possible de protéger le climat et les frontières. Vous verrez un programme qui continue de réduire le fardeau fiscal des travailleurs, mais aussi des mesures contre la migration illégale et l’islam politique."