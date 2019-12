Automatisé, première classe, vitesse de 100 km/h: visite du métro de Doha au Qatar

Le Qatar, le pays de la démesure, même au niveau du transport public. Il y a quelques semaines a été inaugurée une nouvelle portion du métro de la capitale Doha. Le réseau compte désormais trois lignes ( rouge inaugurée en mai dernier , verte, or), s’étend sur 76 kilomètres et totalise 37 stations. Un maillage somme toute classique permettant notamment de relier l’aéroport au centre-ville. Mais les particularités du métro qatari sont ailleurs et tranchent, par exemple, avec notre quadragénaire métro bruxellois.

RATP Dev, #Keolis et Hamad Group, ont démarré le 22 novembre dernier l’exploitation de la ligne Or du réseau de #métro automatique de #Doha . Longue de 14km, compte 11 stations et permet une correspondance avec la ligne Rouge : https://t.co/0G9VLnkkMx pic.twitter.com/7g9cZM40K6

Le métro dohanais excelle par son confort en rapport avec son prix. Le billet classique coûte 50 centimes. Mais il existe également une première classe à 2,50 euros le ticket. A ce tarif, le voyageur peut s’installer dans un compartiment première classe avec des fauteuils plus larges. Mieux encore, le détenteur d’un billet première classe peut prendre place dans l’un des deux sièges situés à chaque extrémité de la rame. Vous prenez alors carrément la place du conducteur et avez l’impression de piloter vous-même l’engin. C’est ce qu’a pu notamment constater un journaliste du Parisien sur place . Le métro évolue principalement en aérien, ce qui permet d'apprécier encore plus le voyage.

This my first time riding Doha Metro. Going to Katara with AlBawasil Campaign pic.twitter.com/xAzd8Kv0bm

Le métro de Doha quand on vient de Paris, ça fait un petit choc. Et vous savez par qui il est géré ? @RATPgroup et Keolis (propriété de @SNCF ) #Qatar #SNCF #RATP pic.twitter.com/diwVaC1ahm

Un partenariat avec la France

Le métro de Doha sera exploité par la société RKH Qitarat gérée à 51% par un groupe qatari et à 49% par les opérateurs français Keolis et RATP Dev. Un partenariat entre le Qatar et la France conclu en 2017 et signé par le président français Emmanuel Macron et l’émir Sheikh Tamim ben Hamad Al Thani. L’inauguration récente du plus récent tronçon s’est faite en présence du président de la SNCF (RATP), Guillaume Pepy. "Imaginez que le Grand Paris Express, qui est en train de se construire en région Île de France, imaginez qu’il soit fait en moins de 7 ans comme un réseau complet. Et bien c’est ce qui se passe en ce moment au Qatar, c’est un peu comme un film accéléré. C’est probablement un record mondial entre la décision de faire et la mise en service", a-t-il souligné.

Le matériel roulant, lui, a été acquis auprès des japonais Kinki Sharyo et Mitsubishi.

En vitesse de croisière, le métro doit transporter 650.000 passagers par jour.

D’ici à 2026, le métro de Doha doit en principe proposer une quatrième ligne et comptera alors 60 stations.