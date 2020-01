Australie: un demi-milliard d'animaux ont péri dans les incendies, "l'écosystème pourrait s'effondrer"

Volunteers in Australia are trying to save indigenous animals including kangaroos, koalas and wallabies as wildfires rage. The fires have have razed about 10 million acres across five states https://t.co/yJZnoGgAIx pic.twitter.com/CI3MfrlM6M

Pour réaliser ces estimations, les scientifiques se sont basés sur une étude fournie par le WWF en 2007. Elle avait réalisé une estimation de la densité de population animale en Nouvelle-Galle du Sud pour ainsi étudier l’impact de la déforestation dans cette zone. Les scientifiques ont ensuite recoupé cette information avec les hectares ravagés par les flammes.

Pour Thierry Hance, professeur à l’UCLouvain et chercheur à la Earth and Life Institute de l’UCLouvain, cette estimation "est tout à fait crédible". "Quand on regarde la superficie de la Nouvelle-Galle du Sud, on est à plus de 3,6 millions d’hectares qui ont brûlé", ajoute-t-il avant de faire un rapide calcul. "Si on regarde cette superficie et le nombre d’animaux qui auraient péri soit 480 millions, on arrive à une moyenne d’un peu plus de 130 individus par hectare ce qui est tout à fait crédible". Et l’estimation ne concerne que les mammifères, les oiseaux et les reptiles. "Si on ajoute l’ensemble des espèces, on est bien largement au-dessus de cette estimation".

Les koalas particulièrement en danger

Dans ces incendies, certaines espèces sont particulièrement menacées. C’est le cas des koalas, emblème du pays. Selon Thierry Hance, l’Australie contient plus de 240 espèces de marsupiaux qui sont uniques et propres à l’Australie. Il ajoute que "parmi ces espèces, certaines sont déjà menacées. S’agissant des koalas, on sait que les populations ont déjà diminué de 40% dans les dernières décennies". Une diminution notamment due à la déforestation dans les Etats de Nouvelle-Galle du Sud et du Queensland.

"En plus, nous savons que les koalas sont particulièrement lents. Ils se déplacent beaucoup plus lentement qu’un incendie poussé par le vent. Les reptiles comme les tortues aussi sont particulièrement lents et ne sont donc pas capables d’échapper aux flammes".

Sur les réseaux sociaux et dans les médias, certaines images de koalas totalement déshydratés ont d’ailleurs fait le tour de la toile ces derniers jours.