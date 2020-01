Australie: trois morts après le crash d'un bombardier d'eau

Trois personnes ont été tuées dans l'accident d'un avion bombardier qui s'est écrasé jeudi après-midi au sud-ouest de Sydney, ont annoncé les autorités australiennes, alors que les pompiers étaient confrontés à une recrudescence des feux.

Les autorités australiennes ont perdu le contact avec ce Lockheed C-130 Hercules dans la zone de Snowy Monaro jeudi peu avant 13h30 (03h30 HB), a indiqué le chef des pompiers des zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons.

Les raisons du crash ne sont pas encore connues. Selon des témoins, l'avion se serait transformé en boule de feu après avoir touché le sol, a ajouté M. Fitzsimmons.

Les noms des victimes ne seront pas dévoilés avant que leurs proches n'aient pu être contactés, a-t-il précisé.

Plus de 2000 habitations détruites depuis septembre

Par ailleurs, l’aéroport de la capitale australienne Canberra a dû être fermé après que les services d’urgence ont émis une l’alerte pour un feu de brousse à proximité, rapporte la presse locale. Les pompiers australiens sont sur le qui-vive alors qu’une hausse des températures accompagnée de vents puissants risque de relancer de feux de brousse pendant la journée.

Plusieurs jours de pluie avaient pourtant offert un répit aux pompiers sur le front des incendies qui frappent le pays depuis septembre. Jeudi, les températures vont monter jusqu’à 40 degrés Celsius dans certaines parties de l’Australie, y compris à Sydney, avec des vents de 90 km/h par endroits.

Tous les vols en provenance et à destination de Canberra ont été suspendus à la mi-journée. L’aéroport a précisé qu’il voulait ainsi faciliter le travail des pompiers de l’air. L’incendie en question a débuté mercredi, mais les vents violents et les températures élevées de jeudi ont entraîné une détérioration de la situation. Les résidents de la région ont été invités à se mettre à l’abri.

Depuis septembre, les feux de forêt et de brousse sans précédent ont fait au moins 29 morts et détruit plus de 2000 habitations en Australie. Les incendies se produisent chaque année sur l’immense île-continent au moment du printemps austral. Mais la saison des feux a été particulièrement précoce et intense cette fois, en raison d’une sécheresse prolongée en Australie, qui est selon les scientifiques directement liée au réchauffement climatique.