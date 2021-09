Australie: séisme de magnitude 5,8 dans l'Etat du Victoria

Un séisme de magnitude 5,8 sur l'échelle de Richter a été enregistré mercredi à 09H15 (01h15 HB) au sud de l'Australie, dont l'épicentre est à une profondeur de 10 kilomètres, dans l'Etat du Victoria, selon Geosciences Australia qui recense les secousses telluriques.

Le séisme a été enregistré à Mansfield à 200 kilomètres au nord-est de Melbourne, capitale de l'Etat du Victoria, second le plus peuplé du pays. Mais il a aussi été ressenti dans la capitale Canberra, et dans les régions rurales des Etats voisins de Nouvelles-Galles du Sud, d'Australie Méridionale et Tasmanie.

Aucune alerte au tsunami n'a été émise. Cependant, les médias locaux font état de dégâts de voiries et de bâtiments dans l'Etat du Victoria. Certains immeubles sont évacués à Melbourne, ville de 5 millions d'habitants.

Le Premier ministre de cet Etat, Dan Andrews, a confirmé la secousse. Geosciences Australia a révisé la magnitude de la première secousse de 6 à 5,8 sur l'échelle de Richter, suivie de deux répliques de magnitude 4 et 3,1.

Le Premier ministre Scott Morrison, réagissant depuis New York, a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de victimes ou de dégâts importants.

Il a néanmoins concédé le côté "très perturbant" du séisme pour la population, dans une zone peu habituée aux secousses comme l'Australie.