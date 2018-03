Australie: opération de sauvetage en cours pour 150 baleines échouées

Une opération de sauvetage est en cours ce vendredi 23 mars, après que 150 baleines se sont échouées dans la baie de Hamelin, à 315 kilomètres au sud de Perth en Australie occidentale. On pense que les mammifères sont des globicéphales à nageoires courtes.

Les animaux échoués ont d'abord été repérés par un pêcheur tôt vendredi. Plus tard dans la journée, seulement 15 baleines étaient encore en vie. Les sauveteurs essayaient de les ramener dans la mer.

Une alerte aux requins a également été émise par le Département des pêches car les baleines échouées pourraient attirer les prédateurs de l'océan.

En 2009, plus de 80 baleines et dauphins sont morts sur une plage de la même baie.Le plus grand échouement en masse des baleines en Australie occidentale s'est produit en 1996 à Dunsborough. Cette année-là, 320 globicéphales à longues nageoires se sont échoués.