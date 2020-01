Australie: les feux de forêt s’étendent vers Canberra, sous le regard de kangourous impuissants

Dans une première depuis 2003, les autorités de Canberra ont annoncé l’avertissement le plus élevé de feux de forêt, les autorités de Canberra ont placé vendredi pour la première fois depuis 2003 la capitale fédérale australienne en état d’alerte en raison de la menace de feux de forêt dans la région. L’état d’alerte fait suite à un incendie dans la vallée d’Orroral déjà réduit en cendres près de 180 kilomètres carrés de forêts au sud de la ville.

Dans une première depuis 2003, les autorités de Canberra ont annoncé l’avertissement le plus élevé de feux de forêt, pour l’incendie de la vallée d’Orroral, jugé incontrôlable dans le Territoire de la capitale australienne (ACT).

Les feux de forêt dans le parc national de Namadgi ont atteint plus de 24.000 hectares vendredi soir, selon les dernières mises à jour du gouvernement de l’ACT.

Un état d’urgence de 72 heures a été déclaré pour Canberra et les régions avoisinantes, les responsables ayant déclaré que l’incendie pourrait devenir "imprévisible" au cours du week-end.

Il survient alors que des menaces d’incendie plus importantes devaient culminer vendredi et samedi, avec une vague de chaleur qui devrait toucher des parties du territoire de la capitale australienne, de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria ainsi que des vents violents.

Des images de Kambah, à 20 km au sud de Canberra, montrent la ligne de feu approchant de la capitale, alors que les kangourous semblent observer la situation, impuissants.