Australie: lâcher de ballons et bousculade monstre à Sydney

Cinq personnes ont été hospitalisées après un lâcher de ballons dans un centre commercial de Sydney. Il devait s’agir d’un événement promotionnel mais il s’est terminé par une bousculade géante.

L'accident s'est produit alors que plus de 150 personnes étaient massées sous deux énormes sacs remplis de ballons contenant des cartes cadeaux et des coupons de réduction devant être distribués à l'occasion d'un marathon de shopping de 33 heures avant Noël.

Selon les médias locaux, certains acheteurs ont subi des blessures à la poitrine, au cou, aux jambes et au dos. De nombreuses personnes ont été renversées et piétinées, y compris un homme déguisé en Père Noël, le tout au milieu des cris des gens. Même le décor de Noël organisé pour l'occasion n'a pas résisté. “C’est une chance incroyable que personne n’ait été plus gravement blessé", a déclaré Phil Templeman, le chef des ambulances sur place.

Une vidéo obtenue par l’agence Reuters montre une foule se précipitant sur des ballons remplis de cadeaux gratuits et écrasant une barricade.