Australie: la stratégie de testing mise à bas par les tenants de la théorie du complot

Beaucoup plus proche que nous de la Chine, l'Australie a pris depuis le début de l'épidémie de coronavirus une ligne très ferme pour faire face à la pandémie de coronavirus. Fermeture des frontières, quarantaines, et surtout tests ont permis au pays austral d'être très épargné par le nouveau virus.

Plusieurs régions de l'immense île-continent ne comptent plus aucun cas actif de coronavirus, ce qui permet à de nombreux Etats de continuer à lever les mesures de confinement mises en places à partir de fin mars.

Refus d'être testés: pourquoi?

Mais l'Etat de Victoria a recensé depuis jeudi plus de 2000 cas, la plupart à Melbourne, une hausse importante dans un pays qui jusqu'alors semblait avoir réussi à maîtriser la propagation du virus. Celui-ci a donc repris des mesures importantes... mises en brèche par les complotistes.

Plus de 10.000 personnes à Victoria ont en effet refusé de se faire tester pour Covid-19. Et la ministre de la Santé, Jenny Mikakos , a déclaré que la théorie du complot n'avait pas aidé: "Cela pourrait être pour une série de raisons, y compris le fait qu'elles ont peut-être déjà été testées dans un endroit différent, nous analysons ces données pour voir exactement pourquoi les gens refusent, mais il est préoccupant que certaines personnes croient que le coronavirus est une conspiration ou que cela n'aura pas d'impact sur eux, donc ce que je veux souligner ici, c'est que le coronavirus est un virus très contagieux. Il peut contaminer votre famille très rapidement, il peut affecter vos voisins, vos proches et toute votre communauté. Donc, pour les personnes dans ces communautés qui n'ont pas encore été testées, nous les exhortons à se faire tester le plus rapidement possible".

Que se passe-t-il?

Malgré les nombreuses images d'hôpitaux bondés, malgré les multitudes de témoignages de familles endeuillées, une partie de la population mondiale doute sincèrement de la réalité de l'épidémie, servis par des nouvelles hasardeuses aux sources très discutables.

Le problème, c'est que le discours sur les fake news ne sert pas ceux qui veulent mettre en garde. Au contraire: le doute systématique qui est induit et parfois demandé par rapport aux informations renforce la méfiance par rapport aux informations, même "officielles".

"Pas aussi grave"?

Des vidéos partagées via le hashtag #FilmYourHospital ont recueilli des centaines de milliers de vues à travers le monde. Elles montrent les halls d’accueil d’hôpitaux aux États-Unis, au Canada, en Allemagne ou en France et tentent de prouver le bien-fondé d’une théorie du complot : le Covid-19 ne serait pas aussi grave qu’on le croit, voire n’existerait pas.

On ne pourrait convaincre ces mordus du complot avec toutes les théories du monde. On pourrait juste les convaincre de rencontrer toutes ces familles endeuillées par le virus...