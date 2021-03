Australie : des dizaines de migrants libérés de centres de rétention off-shore après des années de détention

Des dizaines de migrants ont été libérés en Australie après des années passées dans les camps de rétention du Pacifique où Canberra reléguait les clandestins pour dissuader les demandeurs d'asile de tenter d'entrer sur l'île, ont annoncé mardi des ONG.

Ce sont plus d'une soixantaine de personnes qui ont été autorisées ces deux derniers jours à quitter des hôtels et centres de détention de Brisbane, Sydney et Darwin, selon la Coalition pour l'action pour les réfugiés, et des avocats.

Ils ont obtenu un titre de séjour temporaire après avoir passé jusqu'à huit ans pour certains dans des centres de rétention offshore. Ils avaient été transférés en Australie pour raisons médicales.

Canberra a relégué pendant des années les clandestins tentant de gagner ses côtes vers des camps offshore sur l'île papouasienne de Manus, ou dans le petit Etat plus à l'Est de Nauru, en application d'une politique d'immigration condamnée par les organisations de défense des droits de l'Homme.

Un premier groupe d'une soixantaine de personnes avait déjà été libéré en décembre et en janvier.

Moins cher de libérer les migrants que de les laisser en détention

Le ministre de l'Intérieur Peter Dutton avait expliqué en janvier à la radio qu'il était moins cher de libérer les migrants que de les laisser en détention.

Noeline Balasanthiran Harendran, de l'organisation Sydney West Legal and Migration a expliqué que ces libérations intervenaient alors que de nombreux migrants avaient déposé des recours en justice contestant la légalité de leur maintien en détention.

"Nous pensons que c'est parce que nous avons établi qu'ils étaient détenus sans raison", a-t-elle dit à l'AFP.

Ian Rintoul, de la Coalition pour l'action pour les réfugiés, a exhorté le gouvernement à libérer 75 migrants toujours détenus en Australie.

On estime par ailleurs à plus de 250 le nombre de migrants qui restent dans une impasse juridique en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Nauru.