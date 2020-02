Australie: des dizaines de koalas morts après la destruction d'une plantation

Des dizaines de koalas ont été euthanasiés et plus de 80 ont été pris en charge après la destruction d'une plantation d'eucalyptus dans le sud de l'Australie, ont annoncé lundi les autorités qui ont ouvert une enquête.

Le ministère de l'Environnement de l'Etat de Victoria (sud), qui a qualifié cet "incident" de "très navrant", a indiqué que les autorités chargées de la sauvegarde de la nature enquêtaient sur cette destruction d'eucalyptus près de la ville côtière de Portland.

"Si s'avère qu'il s'agit d'un acte humain délibéré, nous attendons que cet organisme prenne rapidement des mesures à l'encontre les responsables", a déclaré le ministère.

Les auteurs de ce type de destructions sont passibles de lourdes amendes en vertu de la législation visant à protéger les animaux sauvages en Australie.

Le ministère de l'Environnement estime qu'environ 80 koalas, blessés et souffrant de faim, été pris en charge médicalement au cours du weekend, alors que les autres ont été euthanasiés.

"Nous prévoyons de transférer hors du site les animaux restants à condition qu'ils soient suffisamment en bonne santé pour être déplacés", a précisé le ministère.

L'organisation "Amis de la Terre" a qualifié cette destruction de "massacre" et estimé qu'elle remontait à décembre.

L'ampleur du désastre a été révélée ces derniers jours lorsque des habitants ont vu des koalas morts être empilés par un bulldozer.

Les incendies dévastateurs dans le sud et l'est de l'Australie ont déjà détruit au cours des derniers mois de vastes étendues de forêts, dans lesquelles vivent les koalas, un animal "vulnérable" dont la population décline de manière spectaculaire.

L'association australienne des producteurs forestiers a indiqué qu'un entrepreneur avait abattu des arbres en novembre conformément aux règles de protection des animaux sauvages et que c'est par la suite que les arbres restants ont été détruits avec un bulldozer.

"On ne sait pas encore qui a rasé les arbres avec les koalas apparemment encore dedans, mais il est absolument certain qu'il ne s'agissait pas d'une plantation ou d'une entreprise forestière", a déclaré au journal Nine, le directeur général de cette association, Ross Hampton.