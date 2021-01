Australie : des détenus mettent le feu sur l'île Christmas pour dénoncer leurs conditions

Des détenus du centre pour demandeurs d’asile de l’île Christmas, territoire australien situé dans l’océan indien, ont bouté le feu mardi soir à deux ailes du bâtiment pour protester contre leurs conditions d’incarcération.

Les détenus avaient au préalable demandé à manifester pacifiquement mais cela leur a été refusé, a confié un prisonnier au journal britannique The Guardian. Incarcéré depuis six ans, l’homme affirme que nombre de détenus sont confinés 22 heures par jour et présentent des problèmes de santé physiques et mentaux. "On veut tous retrouver nos familles et voilà comment on est traités. C’est de la torture mentale." Les appels téléphoniques aux proches sont par ailleurs entravés par une mauvaise couverture mobile.

La police australienne des frontières (ABF) a confirmé qu’une "opération" était en cours pour rétablir l’ordre sur l’île. "Un petit nombre de prisonniers a endommagé les installations durant la nuit et continue de ne pas se plier aux règles. Le centre reste sous contrôle, la majorité des détenus n’étant pas impliquée. Aucun blessé n’a été rapporté parmi les détenus ou le personnel", a-t-elle déclaré.

"La politique du gouvernement fédéral consiste à maintenir les détenus dans des conditions difficiles et inhumaines pour les obliger à quitter l’Australie", a réagi George Newhouse, de l’organisation National Justice Project.

Les autorités fédérales avaient annoncé en août la réouverture du centre de rétention sur l’île Christmas, fermé depuis deux ans, pour déporter les étrangers en séjour illégal, arguant que sa capacité d’expulsion avait été réduite à cause de la pandémie de coronavirus. Environ 225 personnes, majoritairement des immigrés dont le visa a été annulé en raison d’une activité criminelle, étaient incarcérées dans ce centre à la fin novembre, selon des données du gouvernement australien.