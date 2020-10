Australie: comment Melbourne a gagné contre le coronavirus après un confinement marathon tout l'hiver

Melbourne, la capitale de l’Etat australien de Victoria a déjà vécu deux confinements. Et en ce printemps austral, la deuxième plus grande ville d’Australie peut commencer à respirer. Pour le deuxième jour consécutif, aucun nouveau cas de coronavirus n’a été enregistré. Ses 5 millions d’habitants peuvent enfin rêver à lever ce deuxième lockdown, un des plus durs au monde, et un des plus longs, 110 jours, qui a pratiquement duré tout l’hiver. C’est la fin d’un effort collectif, provisoirement en tout cas, mais une fin heureuse.

L’Australie a pu contenir aisément la première vague du début d’année. Mais tout avait recommencé début juillet, pendant ces longues et sombres nuits d’hiver : la capitale culturelle de l’Australie faisait face à une nouvelle vague mortelle d’infections. 700 cas en plus par jour.

Melbourne connaît une flambée du nombre de cas, en raison de négligences dans les hôtels où les personnes revenant de l’étranger effectuaient leur quarantaine. Ces manquements font actuellement l’objet d’une enquête judiciaire.

Vers la levée d’un confinement des plus stricts

Le couvre-feu avait été imposé, obligation de rester chez soi, port du masque, fermeture des commerces non-essentiels…

Aujourd’hui, Melbourne semble avoir gagné la bataille et peut se ranger aux côtés de pays comme le Vietnam, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, Singapour et Hong Kong.

A partir de minuit, dans la nuit de mardi à mercredi, les habitants pourront à nouveau se rendre chez d’autres personnes, dans un rayon de 25 km autour de chez eux, a annoncé mardi le Premier ministre de l’Etat Daniel Andrews.

Le couvre-feu nocturne avait déjà été levé fin septembre au terme de deux mois.

Les restaurants, salons de beauté et commerces pourront de nouveau accueillir des clients mais les salles de sport devront attendre le 8 novembre pour rouvrir.

C’est également à cette date que les habitants pourront se déplacer au-delà de 25 km au sein de l’Etat de Victoria. Pour l’heure, les frontières entre le Victoria et les autres Etats demeurent fermées.

Pourquoi ce succès ?

La BBC a voulu savoir comment Melbourne avait réussi à juguler la deuxième vague.

L’avis des professionnels de la santé est positif : cela a fonctionné.

Raina McIntyre, professeur de biosécurité à l’Institut Kirby de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, explique que la réponse de l’Australie avait été "à des années-lumière" des États-Unis et du Royaume-Uni.

"Je suis assez fière de ce que nous avons accompli ici", confirme Sharon Lewin, directrice du Doherty Institute de Melbourne. "Le résultat a été extraordinaire – pas sans douleur, cependant."

Comment survivre au confinement ?

Et en effet, l’impact sur l’économie a été loin d’être pas négligeable, tout comme celui sur la santé mentale. Début juillet, 3000 habitants de tours d’habitations ont été pour ainsi dire bouclés chez eux à Flemington et North Melbourne. Des foyers de contaminations y avaient été décelés. La police montait la garde.