Australie: après des tempêtes de sable et de poussière, des orages et des grêlons

Des orages accompagnés de grêlons se sont abattus lundi sur certaines régions de l'est de l'Australie après des tempêtes de sable et de poussière "apocalyptiques" sur d'autres zones déjà sinistrées par les incendies qui ravagent le pays depuis plusieurs mois.

Canberra a été lundi le théâtre d'une violente averse de grêle qui a arraché des branches d'arbres.

Les services d'urgence ont demandé aux gens de mettre leurs voitures à l'abri et de ne pas les laisser sous les arbres ou les lignes électriques.

Le Bureau de météorologie a exhorté les habitants de la Nouvelle-Galles du Sud, y compris ceux de Sydney, à se préparer à l'arrivée de la tempête.

"De violents orages risquent de faire des dégâts, de générer des vents destructeurs, peut-être d'énormes grêlons et de fortes précipitations susceptibles d'entraîner des crues soudaines dans les prochaines heures", a indiqué le Bureau.

"Film apocalyptique"

Deux personnes de 16 et 24 ans qui se trouvaient dans les très touristiques Montagnes bleues ont dû être hospitalisées après avoir été blessées par la foudre.

"Elles ont de la chance d'être en vie", a déclaré dans un communiqué Greg Marshall, directeur des ambulances de Nouvelle-Galles du Sud.

"A un centimètre près, elles recevaient directement la foudre, ce qui aurait pu être fatal", a-t-il ajouté. Les deux étaient lundi dans un état stable.

De spectaculaires images filmées pendant le week-end dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud ont en outre montré la progression d'un gigantesque mur de poussière et de sable sur des localités de l'arrière-pays.

A Dubbo notamment, à 400 km au nord de Canberra, des habitants ont décrit comment l'obscurité s'était faite en pleine journée.

"Nous sommes habitués à devoir ramasser en vitesse le linge, à éteindre les clim' et à fermer portes et fenêtres avant l'arrivée d'une tempête de poussière", a raconté à l'AFP Ashleigh Hull. Mais cette tempête était "beaucoup plus spectaculaire", a-t-elle poursuivi.

"Honnêtement, c'était comme dans un film apocalyptique, une énorme vague qui arrive, vraiment impressionnante, mais je préférerais qu'elle apporte de la pluie et pas de la poussière", a-t-elle dit.



Matches reportés à l'Open d'Australie



Melbourne, capitale de l'Etat du Victoria (sud), a également essuyé un très violent orage de grêle dimanche soir. Lundi après-midi, tous les matches se disputant en extérieur dans la ville dans le cadre de l'Open d'Australie de tennis ont dû être reportés en raison d'intenses pluies.

Cette première étape du Grand Chelem avait déjà vu mardi et mercredi derniers ses qualifications compliquées par une très mauvaise qualité de l'air en raison de la fumée des incendies.

Dans cet Etat du Victoria, où des feux brûlent toujours, les précipitations ont été accueillies avec soulagement, mais les autorités ont aussi mis en garde contre les risques accompagnant ces fortes pluies.

Le Premier ministre du Victoria Daniel Andrews a expliqué que cela présentait notamment des dangers pour les personnes maniant des véhicules lourds pour accéder aux zones touchées par les incendies. Le risque de glissement de terrain est également réel dans des zones montagneuses dont le couvert végétal a brûlé.

Cette humidité offre aussi un répit dans la lutte contre les incendies sur la côte Est. Mais les autorités ont averti que la saison des feux de forêt était loin d'être terminée.

Les incendies se produisent chaque année sur l'immense île-continent au moment du printemps austral. Mais la saison des feux a été particulièrement précoce et intense cette fois, en raison d'une sécheresse prolongée en Australie, qui est selon les scientifiques directement liée au réchauffement climatique.

Les terres qui ont brûlé depuis septembre forment ensemble une superficie plus grande que le Portugal. En plus d'avoir détruit plus de 2.000 maisons, les incendies ont également fait au moins 29 morts.

Cette crise est aussi écologique puisque les chercheurs estiment qu'un milliard d'animaux pourraient avoir péri.

Des experts ont également estimé qu'elle entraînerait pour l'Australie un manque à gagner dans le secteur touristique se mesurant en milliards de dollars.

Le gouvernement a annoncé ce week-end une enveloppe de 76 millions de dollars australiens (47 millions d'euros) d'aide pour le secteur du tourisme.