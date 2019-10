Audition de Didier Reynders devant les eurodéputés: "Convaincante et menée avec brio"

La candidature de Didier Reynders a été approuvée cet après-midi par les coordinateurs des commissions compétentes du Parlement européen. L'ensemble des groupes politiques, à l'exception d'Identité et Démocratie (extrême-droite), auraient voté en sa faveur, a-t-on appris à bonnes sources.

L'audition par le Parlement européen de Didier Reynders, candidat proposé au poste de commissaire à la Justice, s'est déroulée ce matin sans que le ministre des Affaires étrangères et de la Défense n'ait paru en difficulté face aux députés.

Les élus ont balayé avec le candidat les différents volets des politiques de Justice, État de droit et Protection des consommateurs que le libéral est appelé à assurer dans l'équipe d'Ursula von der Leyen.

Au début de l'audition, Didier Reynders avait pris soin d'aborder lui-même les accusations dont il a fait l'objet ces derniers jours de la part d'un ex-agent de la Sûreté de l'État. Seule une députée, membre britannique du Parti du Brexit, l'a réinterrogé à ce propos par la suite. Didier Reynders lui a répliqué que le parquet l'avait mis hors cause et qu'il continuerait de se défendre.

Les eurodéputés belges globalement satisfaits de sa prestation

"En ce qui me concerne, il a réussi. Le PPE n'a pas non plus de problème avec sa candidature", a brièvement commenté Kris Peeters (CD&V) après les trois heures d'audition.

Saskia Bricmont (Ecolo/Verts) crédite, pour sa part, le libéral francophone d'une "bonne prestation", lors de laquelle il a démontré sa "maîtrise des dossiers" et ne s'est "pas montré évasif".

Si elle se montre positive, l'écologiste souligne toutefois qu'elle attend de la "cohérence" de la part de M. Reynders dans son action en tant que commissaire.

Mme Bricmont a en particulier insisté sur l'importance qu'il veille au respect de l'article 2 du Traité sur l'UE, qui stipule que l'Union "est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme".

Pour Assita Kanko (N-VA/ECR), qui "attendait beaucoup" de l'audition du candidat, c'est aussi une réussite. "Il a adopté une attitude de respect pour le Parlement européen et donné des réponses concrètes aux questions qui lui ont été posées, en ce compris les miennes sur le mandat européen et la coopération en matière judiciaire", a-t-elle commenté.

"Les défis sont nombreux, mais j'ai ressenti une véritable volonté de sa part de collaborer avec le parlement", a-t-elle ajouté.

Bien qu'elle ne soit pas membre des commissions chargées d'évaluer les aptitudes du commissaire désigné, la libérale flamande Hilde Vautmans a également assisté à l'audition. A la fin de celle-ci, elle ne cachait pas son enthousiasme, saluant le "superbe travail" de Didier Reynders.

Olivier Chastel (MR) a pour sa part salué une audition "convaincante et menée avec brio", notamment pour sa détermination à mettre sur pied un mécanisme annuel de respect de l'Etat de droit.