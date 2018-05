"Aucun intérêt pour l'Iran de reprendre son programme nucléaire"

Donald Trump avait menacé de quitter l'accord sur le nucléaire iranien. Il l'a fait. Désormais, les Etats-Unis menacent de renforcer encore davantage les sanctions envers Téhéran. Arnaud Ruyssen recevait Clément Therme, spécialiste de l'Iran à l’Institut d'études politiques de Paris, pour décrypter cette stratégie et les impacts qu'elle pourrait avoir sur l'Iran. Est-ce que cette stratégie de pousser à un renversement du régime, est-ce qu'elle a des chances de fonctionner ?

Pour Clément Therme, il s'agit d’une approche idéologique qui s'est déjà produite à l'époque de George W. Bush, au début des années 2000 ; et à la fin, au bout de huit ans de mandat de George Bush, finalement, les États-Unis, les républicains avaient conclu qu’il était nécessaire de négocier avec l'Iran. "Et cette idée de changer le régime depuis l'étranger n'est pas une idée crédible, parce que pour cela il faut faire la guerre, et il ne semble pas que l'administration Trump soit prête à un conflit militaire avec des troupes au sol contre l'Iran", précise Clément Therme.

Il y a tout de même eu des manifestations qui montrent que le régime est contesté, mais pour ce spécialiste de l'Iran, pas de quoi vraiment déstabiliser le régime: "Je pense qu’eux-mêmes, les Iraniens, qui reprochent au régime islamique, la corruption, la mauvaise gestion et qui descendent dans les rues, qui ont vraiment des requêtes à faire aux gouvernants et qui placent leurs responsables politiques comme des responsables de leur situation économique — qui est très mauvaise et en lien avec la corruption — ne sont pas favorables à la destruction de leur pays", estime Clément Therme. Selon lui, ce que propose Mike Pompeo, c'est tout simplement de détruire l'État iranien pour mettre des leaders qui prennent des positions qui sont compatibles avec les intérêts des États-Unis dans la région.

"Ce qu'il faudrait, c'est plutôt une politique qui conduit à une évolution, à une réforme en douceur de l'institution de la République islamique. Mais ces tentatives de réforme n'ont pas abouti, donc il faut reconnaître aussi que le système politique de la République islamique n'a pas pu produire des réformes pertinentes. Mais si changement de régime, il y a, il doit venir de l'intérieur, il ne peut être posé de l'extérieur sans destruction de l'économie iranienne. Et, en fait, les outils qui sont utilisés par les États-Unis pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire les sanctions économiques contre les classes populaires — que les États-Unis sont censés aider —, vont rendre leurs conditions de vie encore plus difficiles, tout en prétendant les aider", ajoute-t-il. "L'Iran n'a pas intérêt à relancer un programme nucléaire visant à maîtriser l'ensemble de technologies — ce qu'on appelle l'état (du Shah) et la souveraineté nucléaire —, puisqu’à ce moment-là il aurait non seulement les États-Unis contre lui, mais aussi l'Europe, la Chine, la Russie qui refusent de voir l'Iran avoir une capacité nucléaire militaire. Donc, l'intérêt, c'est vrai, du pays et de garder un profil bas, malgré cette offensive politique américaine, et de préserver des relations correctes avec les autres acteurs du système international, ne serait-ce que pour limiter les effets négatifs de sanctions américaines."

Surtout que le pays est très dépendant de ses exportations de pétrole, il a donc tout intérêt à ne pas trop se brouiller envers ses importateurs. "Tant que l'Europe va acheter du pétrole iranien, les Russes et les Chinois également, il y a un espoir de financer une clientèle, d'assurer un certain fonctionnement. S’il y a un embargo pétrolier complet contre l'Iran, je pense que là, la République islamique sera en grande difficulté. Donc, je ne vois pas l'intérêt du régime à sortir du traité, en tout cas, de non-prolifération nucléaire. Maintenant, tout est possible dans un (scénario de surenchère), mais, en tout cas, ce ne sera pas dans l'intérêt de l'Iran."