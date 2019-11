Aube Dorée: Le procès-fleuve qui fait mal à l'extrême-droite en Grèce

Une vague d’attaques physiques violentes déferle sur la Grèce. Un incident tous les trois jours dans la capitale, Athènes. Les autorités leur attribuent la particularité d’être des "actes racistes". Nous sommes en 2012. Des victimes, d’après leurs témoignages, reconnaissent leurs agresseurs. Tous portent des insignes reconnaissables : des vestes noires floquées, brodées de dérivés de croix gammées. Cette année-là, le parti Aube Dorée s’offre une entrée fracassante au Parlement, dans lequel 18 députés font leur entrée. Fracassant, le sentiment de puissance des partisans violents du parti l’est certainement aussi. A l’époque, un représentant de Médecins du Monde expliquait que les agresseurs n’essayaient pas de tuer leurs victimes. Mais de provoquer des blessures suffisamment visibles pour distiller la peur dans les communautés.

Aube Dorée décomplexée

Aube Dorée, qui n’était alors qu’un groupuscule d’extrême-droite semi-clandestin, gagne en popularité, à la faveur de la crise économique et sociale. Arrivé au pouvoir, c’est comme si les vannes étaient lâchées. A cette époque, entre 2010 et 2013, les attaques contre les immigrés, les militants de gauche ou les centres sociaux se multiplient. On dit l’organisation divisée en trois cercles : les "purs et durs" – cercle restreint et ouvertement fasciste à qui l’on doit la création de milices -, un cercle restreint, lui aussi, composé d’électeurs d’extrême-droite affiliés à la cause et puis le dernier, plus large, autour duquel gravitent de personnes indignées par le système politique et asphyxiées par le climat ambiant.

►►► À lire aussi: Avis négatif de la police de Bruxelles concernant une manifestation d'extrême droite ce dimanche

Quatre ans de procès

C’est ce dernier cercle qui s’est montré le plus infidèle, lorsque les agissements d’Aube Dorée furent décortiqués devant la justice grecque. Lorsque s’ouvre le procès en avril 2015, la presse le baptise "le procès du siècle." Jusqu’à 69 personnes, dont une vingtaine d’ex-députés ou de membres du parti, comparaissent sur le banc des accusés. L’accusation n’est pas légère : il leur est reproché la constitution d’une organisation criminelle. Des analystes estiment qu’il ne s’agit pas seulement du procès d’un parti politique, mais celui d’une organisation criminelle, construite de façon militaire. En filigrane, il y a la tentative de meurtre de quatre pêcheurs égyptiens en juin 2012 ou l’attaque à la batte de base-ball de membres d’un syndicat communiste. Mais c’est surtout la mort d’un jeune rappeur antifasciste en 2013, poignardé par un membre d’Aube Dorée, qui marquera l’opinion publique et servira de déclencheur pour les poursuites pénales. Le chef d’Aube Dorée est d’ailleurs aussi accusé d'"instigation morale" pour ce meurtre très médiatisé.