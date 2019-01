Au Yémen, la pire situation humanitaire du monde

Le bâtiment est difficilement accessible pour les gamins des zones de guerre. Dans la salle d'urgence, il n'y a pas assez de lits. Parfois, quatre malades occupent un seul lit. Jeanet a deux ans et souffre d'un œdème causé par la malnutrition. Samula, elle, a 13 ans. Elle ne pèse que 16 kg et souffre de la tuberculose. Méningite, choléra, malnutrition, tuberculose, pneumonie. Toutes ces maladies sont présentes à l'hôpital.

C'est un pays pauvre. Le plus pauvre de la péninsule arabique. Depuis 2014, un conflit meurtrier ravage le Yémen. La guerre a déjà fait 10.000 morts. Pourtant aujourd'hui, plus que les bombes et les raids aériens, c'est la faim et le choléra qui menacent la population forte de 28 millions d'habitants.

Guerre, pauvreté, malnutrition… Les petits yéménites paient le prix fort. Un enfant meurt toutes les 10 minutes. Ceux qui ont réussi à arriver à l’hôpital Al-Shabeen sont les plus chanceux.

►►► À lire aussi : La situation au Yémen est "la pire crise humanitaire et alimentaire pour le moment"

Le secrétaire général adjoint de l’ONU pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock, estime que, si la tendance actuelle devait se poursuivre, jusqu’à 14 millions de personnes pourraient être en situation de "pré-famine" dans les mois à venir au Yémen : "La situation humanitaire au Yémen est la pire au monde : 75 % de la population, soit 22 millions de personnes, a besoin d’une aide et de protection, dont 8,4 millions sont en situation d’insécurité alimentaire grave et dépendent d’un apport en nourriture urgent."

Une vaste opération humanitaire est en cours. Plus de 200 partenaires apportent aide et protection via un plan humanitaire international. Mais pour faire face à la crise, la poursuite de dons généreux est capitale tout comme le maintien et même le développement des importations via tous les ports

►►► À lire aussi : Plus de cinq millions d'enfants menacés de famine au Yémen en guerre

Historique d'un conflit oublié

Depuis 2015, le Yémen est soumis à une guerre opposant les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, qui contrôlent le port de Hodeïda ainsi que la capitale yéménite Sanaa, à une coalition arabe sous commandement saoudien qui défend le gouvernement réfugié à Aden (sud). En plus de trois ans, le conflit a fait près de 10 000 morts, selon l’ONU.

Tout commence en juillet 2014, les Houthis, issus d'une branche du chiisme, estiment qu'ils sont marginalisés par le pouvoir en place. Ils lancent une offensive depuis leur fief de Saada (nord). Politiquement, ils sont soutenus par l'Iran qui dément en revanche toute aide militaire.

En septembre, alliés à des unités restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, ils entrent dans Sanaa. Ils prennent le contrôle du siège du gouvernement et de la radio d'Etat. Un mois plus tard, ils s'emparent du port de Hodeida (ouest), sur la mer Rouge, puis progressent vers le centre du pays. Le 20 janvier 2015, les Houthis s'emparent du palais présidentiel et encerclent la résidence du chef de l'Etat Abd Rabbo Mansour Hadi qui fuit vers Aden (sud). Cette événement conduit à une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite.

En juillet 2015, le gouvernement annonce la "libération" de la province d'Aden, premier succès des forces loyalistes appuyées par la coalition. Aden devient la capitale "provisoire" du pays mais la présence des jihadistes d'Al-Qaïda et du groupe Etat islamique (EI) maintient le Yémen dans une situation sécuritaire incertaine.