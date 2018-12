Au Venezuela, les primes de Noël payées en crypto-monnaie entraînent la colère des retraités

Dans le centre de Caracas, les retraités réunis place Carabobo manifestent et crient en cœur "Nous ne voulons pas de Petro, ne voulons du respect". Pour ces manifestants, en les payant via cette crypto-monnaie, Nicolas Maduro se moque des personnes âgées. Le député d’opposition Arnoldo Benitez entend les représenter.

Non seulement la démarche est complexe pour des retraités qui ne sont pas forcément à l’aise avec l’informatique, mais ce n’est pas le seul problème selon Maria, 85 ans. "Ici beaucoup de personnes âgées n’ont pas accès à Internet, elles n’ont pas de smartphone. Donc l’argent reste là où il est, et ils ne toucheront jamais les 1800 bolivars de prime."

Certains se font aider par leur progéniture, d’autres n’ont plus personne pour veiller sur eux comme l’explique Maria. "Nos enfants, nos petits-enfants, ils sont tous partis du pays. Car pour eux, et c’est vrai, il n’y a pas d’avenir ici. Et pour ceux qui restent comme nous, c’est très difficile. C’est insoutenable, on ne s’en sort pas."

Même avec leur prime de Noël et leur pension, cette dernière équivalent au salaire minimum, les retraités ressentent très durement les pénuries en nourriture et en médicaments. Luis Cano a organisé ce rassemblement. "Nous sommes environ 4.700.000 retraités au Venezuela et nous sommes tous condamnés à une mort prématurée. Ici par exemple nous souffrons tous de quelque chose : de tension, du diabète, d’arthrose… Et nous mourons un à un parce que dans ce pays, il n’y a plus de médicaments mon frère, il n’y en a plus."

Pour ces retraités, qui ont pour la plupart cotisé toute leur vie, l’avenir est bien sombre. Le FMI prévoit une inflation de 10.000.000% en 2019 et contrairement à leurs enfants qui émigrent par milliers, eux sont condamnés à rester en espérant qu’un jour la situation s’améliore.