C’est un phénomène qui touche toute l’Afrique l’Ouest, mais dont les effets sont particulièrement dévastateurs au Togo: chaque année, la mer grignote plus de 2 mètres de côte, et jusqu’à 10 mètres à certains endroits du littoral. L’érosion côtière défigure le paysage et chasse les communautés de pêcheurs installées en bord de mer.